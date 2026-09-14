El Club 18|99 incorpora a Unicaja como nuevo socio Premium

El Club 18|99 de la Cámara de Comercio de Cáceres continúa creciendo y ampliando su comunidad de empresas de excelencia con la incorporación de Unicaja como nuevo socio Premium, una adhesión que refuerza el carácter diferencial de esta gran familia empresarial y su vocación de convertirse en un punto de encuentro de referencia para empresas, empresarios y profesionales de la provincia.

La incorporación de Unicaja se ha formalizado en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Cáceres, en un acto que ha contado con la presencia del presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez Arroyo, el secretario general de la Cámara, Raúl Iglesias, la directora territorial de Unicaja en Extremadura, Marga Serna, y la directora de Zona Extremadura Norte de la entidad, Marta Muñoz.

Marga Serna y Gabriel Álvarez Arroyo. / EL PERIÓDICO

Con esta nueva incorporación, el Club 18|99 suma a su elenco de socios a una de las principales entidades financieras del país y una institución especialmente vinculada a Extremadura, consolidando una comunidad empresarial que apuesta por reunir a compañías y organizaciones que comparten una misma visión: hacer empresa en el territorio desde la excelencia, la calidad y la generación de oportunidades.

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez Arroyo, “la llegada de Unicaja como socio Premium supone, en este sentido, un nuevo impulso al posicionamiento del Club 18|99 como comunidad empresarial de referencia en la provincia de Cáceres, al incorporar a una entidad con una importante trayectoria, implantación territorial y compromiso con el desarrollo económico y social de Extremadura”.

En palabras de Marga Serna, directora territorial de Unicaja, "esta incorporación refuerza nuestra relación con las empresas de Cáceres y nos permite seguir acompañándolas en sus proyectos, retos y procesos de crecimiento". "Para Unicaja es una satisfacción formar parte de este espacio de colaboración, desde el que queremos compartir experiencias, generar nuevas oportunidades y contribuir al desarrollo económico y social de la provincia", ha añadido.

Unicaja, una entidad de referencia en Extremadura

Unicaja es uno de los principales bancos del sistema financiero español y sociedad cotizada del IBEX 35. De hecho, es entidad de referencia en seis comunidades autónomas, sus regiones de origen (Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura), y tiene presencia relevante en todo el territorio nacional.

Se caracteriza por su modelo de banca universal y de negocio sostenible, bajo una gestión prudente de su estrategia comercial y de su perfil de riesgo, socialmente responsable, que sitúa la calidad, la innovación y la transformación digital en un lugar prioritario, e incorpora la tecnología mejorando el servicio del cliente y la eficiencia de la entidad.

Esta visión y su arraigo en Extremadura convierten a Unicaja en un socio estratégico para el Club 18|99, en línea con la apuesta de la Cámara de Comercio de Cáceres por conectar a las empresas del territorio con organizaciones de primer nivel y crear espacios que favorezcan el crecimiento y la competitividad empresarial.