Zorita vuelve al Medievo y captura a su dragón el último fin de semana de marzo

Cada año se ha ido superando a sí mismo. El Mercado Medieval de Zorita llega a su tercera edición consolidada como la más importante cita de su especialidad en la provincia de Cáceres. El municipio acogerá durante todo el fin de semana artesanía, gastronomía, música, cetrería, pasacalles, espectáculos de fuego y la gran representación de ‘La Captura del Dragón’. La Fragua del Vulcano es la encargada en esta ocasión de hacer retrotraer al visitante al Medievo llenando la Plaza de España y las calles cercanas de propuestas y actividades de ocio para pasar un fin de semana inolvidable. Los días 28 y 29 de marzo son los señalados en el calendario para que vecinos y visitantes paseen entre puestos, exposiciones y un escenario único.

Dos jornadas intensas

Durante dos intensas jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un completo programa que combinará artesanía, gastronomía, animación musical, espectáculos, cetrería, espacio infantil, talleres participativos y atracciones, convirtiendo el municipio en un auténtico escenario de época.

La cetrería es uno de los grandes atractivos del Mercado Medieval de Zorita. / AYUNTAMIENTO DE ZORITA

El Mercado Medieval de Zorita está pensado para que los ojos del visitante no descansen con animación continua, música, juegos infantiles, atracciones… La actividad comienza el sábado 28 de marzo a las once, con la apertura del mercado y el pregón a partir del mediodía. Todas las compañías que participan en las recreaciones y la dinamización concurren en un espectacular pasacalle de apertura.

El pasacalles inaugural es una maravilla. / AYUNTAMIENTO DE ZORITA

Apertura

El mercado abrirá sus puertas el sábado 28 de marzo a las 11.00 horas, dando paso al pregón inaugural y a los pasacalles de apertura a las 12.00 horas, con la participación de todas las compañías. En este pasacalles concurren músicos, hechiceros, personajes siniestros que acompañan a las bestias, en medio de pirotecnia y humo.

A lo largo del día se sucederán propuestas como bufones reales, soldados, duendes muy traviesos, cuentacuentos y espectáculos de humor y fuego, además de exhibiciones de cetrería en diferentes pases. Los visitantes podrán conocer la historia de Percival, el soldado perdido, que deambula sobre sus zancos con aire despistado. O disfrutar de la lucha épica entre la magia oscura y la redención de El Maleficio. Los bufones son otro de los atractivos, especialmente uno que está triste pero en su recorrido por las calles zoriteñas recobrará su alegría imitando la alegría de los viandantes. Incluso los niños podrán jugar a un ajedrez gigante.

El Mercado Medieval es una oportunidad estupenda para adquirir todo tipo de utensilios. / AYUNTAMIENTO DE ZORITA

La Captura del Dragón

Uno de los momentos más esperados de la jornada del sábado en el Mercado Medieval de Zorita será ‘La Captura del Dragón’, un espectáculo de gran formato programado a las 20.00 horas, seguido de un impactante show de llamas, fuego y trapecio a las 22.00 horas. El mercado cierra el sábado a las 22.30 horas. ‘La Captura del Dragón’ es un espectáculo itinerante, característico de los mercados medievales organizados por la empresa La Fragua de Vulcano. Este pasacalles suele combinar una marioneta o figura de un dragón de grandes dimensiones, pirotecnia, efectos especiales de fuego y música folk.

La gastronomía medieval también puede disfrutarse en este fin de semana. / AYUNTAMIENTO DE ZORITA

El domingo 29 de marzo la actividad comenzará nuevamente a las 11.00 horas y continuará con juglares, viajeros, circo en la calle, duendes, música y nuevas exhibiciones de cetrería. Por la tarde regresará ‘La Captura del Dragón’ y el mercado se despedirá a las 21.00 horas con un pasacalles final con personajes de época y mucha música, antes del cierre definitivo a las 22.00 horas.

El Mercado Medieval de Zorita está organizado por el Ayuntamiento de Zorita con la colaboración de la Diputación de Cáceres y se consolida como una de las citas lúdicas y culturales más atractivas de la primavera en la comarca, invitando a vecinos y visitantes a sumergirse en un viaje al pasado repleto de magia, tradición y espectáculo. Las previsiones apuntan a que si hace buen tiempo Zorita podría recibir miles de visitantes como ya sucediera en anteriores ocasiones.