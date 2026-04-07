Colegio La Asunción, en el Centro de tu vida
Escoger el colegio idóneo para nuestros hijos no es algo que podamos hacer a la ligera, se trata de una decisión que marcará su futuro y también el de su familia
El Colegio La Asunción - Josefinas de Cáceres ofrece una educación integral que abarca desde el primer ciclo de Educación Infantil hasta Bachillerato (0 - 18 años). Desde el Colegio, invitan a conocer su propuesta educativa, así como sus instalaciones, de cara a tomar una decisión en el proceso de admisión que comienza el día 9 de abril y finaliza el 22 del mismo mes (desde 2º ciclo de E. Infantil hasta 4º de ESO).
Comprometidos con la educación
Un año más, el colegio ha sido reconocido por la plataforma Micole como uno de los mejores centros de Cáceres, lo que reafirma su compromiso con la excelencia educativa. Junto a este nivel académico, el centro ofrece a cada uno de sus alumnos un acompañamiento orientado a potenciar sus aptitudes personales y sociales en un ambiente de cuidado y familia.
Apostando por la innovación
El trabajo para el desarrollo integral del alumno se lleva a cabo desde los primeros niveles, contando con los proyectos más innovadores. Este año, La Asunción ha obtenido el Premio a la Innovación en la sexta edición del SuperReto DigiCraft 2025-2026, una iniciativa nacional impulsada por la Fundación Vodafone España en el marco del proyecto DigiCraft. Esta propuesta, lucha contra el ciberbullying con una extensión de WhatsApp llamada “WHATSHUT” que corrige los mensajes que puedan resultar ofensivos para el receptor, modificando las malas conductas a través de la comunicación por redes. Además, destaca el proyecto Snoezelen, basado en la estimulación sensorial que potencia el aprendizaje a través de la experiencia y los sentidos o el enfoque TBL (Aprendizaje basado en el pensamiento) que busca desarrollar el pensamiento crítico y creativo en todas las etapas educativas.
Visión de futuro con los mejores resultados
Las metodologías empleadas en Bachillerato garantizan la formación integral de sus alumnos, que destacan por sus excelentes resultados en la prueba de acceso a la universidad. El colegio no se conforma solo con el altísimo porcentaje de aprobados, va mucho más allá, acompaña a los estudiantes en la toma de decisiones de cara a su futuro profesional.
Formación en idiomas para una proyección internacional
La Asunción impulsa el aprendizaje de idiomas como herramienta fundamental para el futuro. Cuenta con sección bilingüe y programas avanzados para el aprendizaje de inglés como BEDA. De especial relevancia es su implicación en el Proyecto Erasmus+, gracias al cual el alumnado disfruta de experiencias de intercambio en países como Alemania, Italia, Países Bajos... Estas vivencias no solo permiten el dominio de otras lenguas, sino que enriquecen su aprendizaje y amplían su visión del mundo. Esta vocación internacional se refuerza con un intercambio académico con Francia (al margen del programa Erasmus) y diversas inmersiones lingüísticas dentro de España, consolidando una formación bilingüe práctica y global.
Más que aulas: cultivando el talento
Su identidad está estrechamente vinculada a la música y al deporte. A través del Club Deportivo Josefinas, impulsan la actividad física como medio para transmitir valores esenciales como el respeto, la responsabilidad, la perseverancia y el compañerismo.
Del mismo modo, cuentan con un Proyecto de Música en Educación Infantil y Primaria, un espacio diseñado para estimular la creatividad y el desarrollo artístico de nuestro alumnado. Esta propuesta se ve enriquecida por la colaboración de la Escuela de Música Enclave, lo que permite potenciar el talento musical.
Valores y espiritualidad
La vivencia de la fe y los valores cristianos tienen un papel fundamental para la Comunidad Educativa, siendo el camino para formar personas comprometidas con la sociedad.
El Colegio La Asunción implementa metodologías como ApS (Aprendizaje-Servicio) y diversos programas de voluntariado que enriquecen el desarrollo personal del alumnado, permitiendo poner en práctica su vocación de servicio, transformando sus inquietudes en acciones concretas que impactan positivamente en el entorno.
ENLACE AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:
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