¡Limpieza y civismo! Seis consejos para disfrutar de la Feria de San Fernando con responsabilidad

La Feria de San Fernando ya está en marcha y la ciudad se prepara para vivir unos días de música, encuentros, atracciones, gastronomía y celebración en las calles y en el recinto ferial. Miles de personas disfrutarán de una de las citas más esperadas del año y, para que Cáceres luzca su mejor imagen durante estos días, el Ayuntamiento de Cáceres y Valoriza han activado un dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos.

El operativo contempla refuerzos extraordinarios antes, durante y después de los principales eventos multitudinarios, especialmente en el recinto ferial y en las zonas del centro donde se desarrolla la Feria Chica. Se intensificarán los trabajos de limpieza viaria, el vaciado de papeleras y la recogida de residuos con el objetivo de mantener en las mejores condiciones posibles los espacios públicos durante todos los días festivos.

Pero desde el Ayuntamiento se insiste en que la limpieza de la ciudad durante la feria es una responsabilidad compartida. Por ello, se hace un llamamiento al civismo y a la colaboración ciudadana con una campaña directa y visual bajo el lema: “Vive la feria. Respeta tu ciudad”.

Un empleado de Valoriza realiza tareas de limpieza en el recinto ferial. / EL PERIÓDICO

Consejos para disfrutar de la feria con responsabilidad

1. Usa papeleras y contenedores

En el recinto ferial y en el centro habrá numerosos puntos para depositar residuos. Vasos, colillas, restos de comida o cartones deben ir siempre a las papeleras y contenedores. También se pide colaboración en las zonas autorizadas de botellón, utilizando bolsas y contenedores para evitar residuos en la vía pública.

2. La basura, siempre dentro del contenedor

El Ayuntamiento recuerda la importancia de depositar correctamente los residuos dentro de los contenedores y no junto a ellos. Si alguno está lleno, se puede avisar al servicio de limpieza a través del teléfono de incidencias: 690 312 844.

3. Utiliza los baños públicos

El recinto ferial contará con aseos públicos amplios y con limpieza frecuente para garantizar un uso cómodo y seguro durante toda la feria.

4. Recicla siempre que puedas

Se anima a vecinos y visitantes a utilizar correctamente los contenedores de reciclaje para vidrio, envases y residuos orgánicos, especialmente en las zonas de mayor afluencia.

5. Cuida el mobiliario urbano

Papeleras, contenedores y equipamientos públicos son de todos. Mantenerlos en buen estado ayuda a que la ciudad funcione mejor durante estos días de máxima actividad.

6. Si ves una incidencia, avisa

El dispositivo especial trabajará de forma continua, pero la colaboración ciudadana será fundamental para actuar con rapidez ante cualquier problema relacionado con limpieza o residuos.

Desde el Ayuntamiento de Cáceres se recuerda que disfrutar de la feria y cuidar la ciudad son dos objetivos perfectamente compatibles. “Baila, canta, disfruta y crea recuerdos, pero no suciedad” es el mensaje con el que se quiere apelar a la responsabilidad colectiva para que Cáceres ofrezca durante estos días la mejor imagen posible tanto a vecinos como a visitantes.

Vive la feria. Respeta tu ciudad.