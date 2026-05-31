El Perú Cáceres Wellness convierte el verano en la mejor oportunidad para cuidarse, aprender y hacer deporte

El verano es tiempo de descanso, pero también una ocasión perfecta para iniciar rutinas saludables, aprender una disciplina deportiva, perfeccionar técnica o encontrar una actividad completa para los más pequeños. Con esa filosofía, El Perú Cáceres Wellness ha preparado una amplia programación estival que une deporte, ocio, salud y bienestar en unas instalaciones preparadas para disfrutar durante los meses de más calor.

La campaña de verano llega con propuestas para todos los públicos. Por un lado, el centro mantiene sus ofertas ‘hazte socio’, con cuotas específicas para junio, julio y agosto por uno, dos o tres meses y la posibilidad de empezar el día del mes que se quiera. La promoción incluye acceso a sala fitness, actividades dirigidas y piscinas deportivas climatizadas, además de opciones como la cuota wellness, familiar, dorada, joven y adulto + joven.

Fiesta acuática de fin de Campus en las piscinas climatizadas de El Perú. / EL PERÚ CÁCERES WELLNESS

Campus deportivos

El Perú Cáceres Wellness también refuerza este verano su vertiente más familiar con sus campus deportivos. La propuesta está pensada para que los niños aprovechen las vacaciones en un entorno seguro, activo y divertido, con actividades de pádel, natación, fitness, deportes y talleres. El Campus Urban Kids ofrece horario de lunes a viernes, de 9 a 14.30 horas, con posibilidad de entrada a las 8.30 horas, instalaciones cubiertas y climatizadas, parking gratuito para dejar y recoger, kit deportivo y talleres científicos. Además, incorpora novedades como Legoteca, Fiesta Holi, planetario con cúpula inmersiva y disfrutarán del nuevo simulador de parapente y coches en circuito virtual GTC.

Turnos todo el verano

La programación de campus se completa con turnos durante todo el verano: del 22 al 30 de junio, del 1 al 15 de julio, del 16 al 30 de julio, del 3 al 14 de agosto, del 17 al 28 de agosto y del 31 de agosto al 4 de septiembre. La oferta contempla Urban Kids, Junior Camp y también stages de tecnificación de pádel y gimnasia rítmica, con descuentos por inscripciones antes del 14 de junio, por varios turnos y hermanos, parking gratis para dejar y recoger y pack deportivo gratuito.

Equipación de natación, pádel y gimnasia rítmica de los equipos de El Perú. Ahora Regalo de sudadera Kappa para inscripciones temporada 26/27 comienzo 1 de septiembre. / EL PERÚ CÁCERES WELLNESS

Cursos intensivos

Los cursos intensivos vuelven a ser otro de los grandes atractivos del verano. El Perú propone cursos de natación y pádel de lunes a jueves, con ocho sesiones por turno, una fórmula pensada para avanzar en poco tiempo, tanto si se parte de cero como si se busca mejorar técnica. Los turnos previstos son del 1 al 11 de junio, del 15 al 25 de junio, del 6 al 16 de julio, del 20 al 30 de julio, del 3 al 13 de agosto y del 17 al 27 de agosto, con múltiples horarios y niveles, para todas las edades, en instalaciones cubiertas y climatizadas. También se ofrecen cursos mensuales de dos días por semana en natación para adultos.

En natación, la experiencia del centro es uno de sus principales avales. El Perú Cáceres Wellness imparte actividades acuáticas desde 2007 y cuenta con dos vasos: uno poco profundo para los niños que se inician con seguridad y otro deportivo de ocho calles, donde continuar nadando en verano. Su oferta anual ha llegado a superar las 800 plazas de natación, con grupos adaptados a edades y niveles, desde el aprendizaje hasta la competición.

El pádel es otra de las señas de identidad del centro. El Perú dispone de ocho pistas y una escuela con más de 375 plazas, con horarios de mañana, tarde y noche para todas las edades y niveles. La escuela de competición contempla sesiones de entrenamiento y preparación física, y el club cuenta con un palmarés destacado en categorías de base y adultos.

La gimnasia rítmica también tiene su espacio dentro de la programación. Los stages de tecnificación permiten acercarse a una disciplina que combina coordinación, elasticidad, expresión corporal y trabajo técnico. La oferta de verano sirve, además, como puerta de entrada para quienes quieran continuar durante la temporada deportiva.

Prepárate para el próximo curso

Precisamente, El Perú Cáceres Wellness ya mira también al próximo curso. Apúntate ahora para la temporada 2026/2027 y garantiza ya tu plaza en natación, pádel o rítmica, con comienzo de clases el 1 de septiembre. La campaña incluye como incentivo una sudadera Kappa de regalo para quienes se apunten dentro del plazo marcado por el centro, con condiciones especiales para hermanos y antiguos cursillistas.

Con esta programación, El Perú Cáceres Wellness vuelve a convertir el verano en una oportunidad para moverse, aprender, cuidarse y disfrutar en familia. Cursos intensivos, campus, tecnificación, bienestar y nuevas altas de socios se reúnen en una misma propuesta pensada para que cada usuario encuentre su espacio: desde quien quiere aprender a nadar, hasta quien desea mejorar su pádel, iniciar a sus hijos en el deporte o preparar ya la próxima temporada con plaza asegurada.