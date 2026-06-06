JATO llena Cáceres de orgullo rural

Cáceres vive este sábado 6 de junio una de las jornadas centrales de JATO, la feria impulsada por la Diputación Provincial que alcanza su quinta edición con el objetivo de mostrar la fuerza, el talento y las oportunidades del mundo rural cacereño. Bajo la idea de reivindicar el «orgullo de ser de pueblo», la Ciudad Monumental se transforma durante todo el día en un recorrido por las comarcas, las fiestas, los productos, los oficios y las nuevas iniciativas que nacen en los municipios de la provincia.

La programación se reparte por algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad. La Plaza Mayor acoge la Plaza de las Comarcas, abierta por la mañana y por la tarde, mientras que el Foro de los Balbos reúne el BIOmercado durante toda la jornada. La artesanía tendrá presencia en la plaza de las Veletas y la plaza de San Pablo, con mercado y demostraciones en vivo, y GastroCáceres volverá a convertir la plaza de San Mateo en punto de encuentro para degustar y descubrir productos de calidad de la provincia.

Uno de los ejes de la jornada será también el V Foro Conecta Empleo Talento, en el Palacio de Mayoralgo, que pone el foco en las oportunidades laborales, la innovación y el emprendimiento vinculados al territorio. JATO quiere demostrar que los pueblos no son solo memoria y tradición, sino también espacios de futuro, creatividad, sostenibilidad y desarrollo económico.

El sábado tendrá además un marcado carácter festivo y popular. A las 18.00 horas saldrá desde el paseo de Cánovas el Desfile Muestra de las Fiestas de la provincia de Cáceres, una de las citas más vistosas del programa. La jornada se cerrará con música en directo en la plaza de Santa María, de 21.00 a 02.00 horas, con las actuaciones de Diván Du Don, Sínkope y Mala Sangre.

JATO se consolida así como un gran escaparate del alma rural cacereña: un punto de encuentro entre generaciones, pueblos y visitantes para celebrar que la provincia tiene historia, identidad y, sobre todo, mucho futuro. JATO es una de las apuestas de la Diputación de Cáceres para dar a conocer el talento, la cultura, la innovación y las oportunidades en el conjunto de la provincia cacereña y, en especial, de sus pueblos. En palabraS de Esther Gutiérrez, vicepresidenta Primera de Territorio de la Diputación de Cáceres, JATO «se ha convertido ya en un referente y en el mejor escaparate del talento rural cacereño», un espacio que permite visibilizar «la riqueza humana, social, económica, empresarial y patrimonial de nuestros pueblos». Y ha recordado que este encuentro nace con la vocación de cambiar la mirada sobre el medio rural, mostrando una realidad moderna, dinámica y conectada con los grandes retos del siglo XXI.