Paisajes de agua: El verano más refrescante de Extremadura

Este verano, la bandera azul ondeará en ocho playas extremeñas. Por quinto año consecutivo, será la comunidad autónoma con más distintivos en aguas continentales de todo el país.

Estos galardones, otorgados por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), certifican no solo la excelente calidad de las aguas, sino también la seguridad, la accesibilidad y los servicios que ofrecen estos espacios naturales.

Orellana, la pionera

A orillas del embalse de Orellana se encuentra Costa Dulce, en Orellana la Vieja, una playa que hizo historia al convertirse en 2009 en la primera zona de baño de agua dulce de España en obtener una bandera azul. Desde entonces, la ha renovado año tras año. El municipio suma otro hito: su puerto deportivo es el único puerto de interior del país que cuenta con esta prestigiosa enseña.

Playa de Cheles. / TURISMO EXTREMADURA

La Dehesa, con vistas a Portugal

En Cheles, junto al Gran Lago de Alqueva (el mayor embalse de Europa occidental), se extiende una playa con sabor internacional. Aquí es posible practicar deportes náuticos en un inmenso mar interior compartido con Portugal y disfrutar de espectaculares atardeceres sobre la frontera.

Playa de Campanario. / TURISMO EXTREMADURA

Campanario, Costa Alegre

Esta playa en el embalse de Orellana combina el baño con la observación de aves. Un rincón ideal para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza.

Los Calicantos, sombra junto al agua

En Casas de Don Pedro, Los Calicantos ofrece todos los servicios para una jornada perfecta: sombrillas, merenderos, aparcamiento y la agradable sombra de un bosque de eucaliptos que acompaña al visitante durante los días más calurosos.

Playa de Peloche. / TURISMO EXTREMADURA

Peloche, en el corazón de La Siberia

Las aguas del embalse de García Sola bañan esta playa situada en la Reserva de la Biosfera de La Siberia. Rodeada de sierras y riscos, Peloche es uno de esos lugares donde el paisaje invita tanto al baño como a la contemplación.

Un balcón llamado Puerto Peña

También en La Siberia y junto al embalse de García Sola, Puerto Peña combina el placer del agua con uno de los miradores más impresionantes de la comarca. Desde allí se pueden admirar amplias panorámicas y observar numerosas especies de aves.

Playa Cancho del Fresno. / TURISMO EXTREMADURA

Cancho del Fresno, la joya del Geoparque

La única playa con bandera azul de Cáceres se encuentra en Cañamero, en el Geoparque Mundial Villuercas-Ibores-Jara. Además del baño, la zona invita a descubrir el cercano Sendero Azul del Desfiladero del Ruecas, uno de los recorridos más atractivos de la zona.

Isla del Zújar vuelve a la lista

La novedad de 2026 llega desde La Serena. Esta playa ha recuperado la insignia azul después de las obras de mejora realizadas el año pasado. Situada en un entorno privilegiado junto al embalse del Zújar, ofrece amplias zonas de baño, servicios para los visitantes y un paisaje de gran belleza que combina naturaleza, tranquilidad y actividades al aire libre.

El Chorrituelo de Ovejuela. / NanciSantos

Mucho más que playas

El turismo acuático en Extremadura va más allá de sus playas con bandera azul. La región alberga decenas de piscinas naturales, gargantas y playas fluviales repartidas por algunos de sus paisajes más espectaculares.

Desde las aguas transparentes de Las Hurdes y el Valle del Jerte hasta los rincones refrescantes de La Vera, el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara o elembalse romano de Proserpina, en Mérida, cada destino ofrece una forma diferente de disfrutar del verano.

Las Mestas. / TURISMO EXTREMADURA

El agua también ha modelado algunos de los paisajes más sorprendentes de Extremadura. Cascadas que aparecen entre montañas, meandros que dibujan curvas imposibles y formaciones singulares como el Cerro Masatrigo, conocido como la ‘Montaña Mágica’ de La Siberia, se convierten en un escenario perfecto para la fotografía, el senderismo o el cicloturismo.

En Extremadura el verano se vive entre aguas tranquilas, playas de agua dulce y paisajes que invitan a detenerse y disfrutar de la naturaleza.

www.turismoextremadura.com