Cáceres tiene futuro porque tiene «muchas capacidades». No lo dice cualquiera. Son palabras del presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez, una de las voces más respetadas en el mundo de la economía y la empresa, que además representa a una institución que ha sabido reunir desde enero a todas las asociaciones sectoriales y multisectoriales que conforman el tejido de la provincia. No sólo lo dice, también lo detalla: «Innovación en tecnología, energía, turismo y litio son las grandes bazas que ya están dando sus primeros pasos, y que suponen oportunidades históricas para esta ciudad». Porque Cáceres, además de cuidar su comercio, su hostelería, y sus pequeños negocios, necesita que la industria gane peso. «Solo así podremos garantizar el futuro en cuanto a creación de empleo, riqueza y crecimiento».

Es el resumen de las propuestas que realizan los empresarios cacereños, dentro de la serie iniciada por el Periódico EXTREMADURA para que los distintos colectivos planteen sus demandas a los partidos que se presentan a los comicios de mayo. Así, quienes pilotan la economía real desde sus talleres, barras, mostradores y oficinas, detallan a través de la Cámara lo que esperan del Gobierno local que salga de las urnas.

Y lo que esperan a grandes rasgos es una ciudad que aproveche sus recursos para activarse, para acabar con la baja autoestima que lleva tiempo asentada en Cáceres, «y que provoca que los jóvenes no lo vean como un lugar donde desarrollarse», lamenta Gabriel Álvarez. A continuación se pormenorizan las demandas que los empresarios elevan a los partidos con el fin de lograr estas metas:

1. Un polígono de vanguardia

El presidente de la Cámara, elegido recientemente de forma unánime durante unos comicios empresariales que han cerrado cualquier brecha, reivindica la construcción «de un nuevo y gran polígono industrial, de vanguardia, de altas prestaciones, suficientemente amplio en superficie y atractivo para favorecer la implantación de grandes proyectos industriales transformadores». Porque Gabriel Álvarez insiste: el futuro pasa por ganar industria en Cáceres, «y ahora mismo cualquiera de los proyectos importantes que se anuncian para Extremadura, como por ejemplo la gigafactoría de Navalmoral, no podrían venir al municipio al no haber suelo industrial suficientemente desarrollado».

Por tanto, este es el primer paso, condición sine qua non para el porvenir de la ciudad. «Puedes tener todo, pero si no dispones de suelo, nunca vendrá una gran industria». Los polígonos ya existentes carecen de esa capacidad. Algunos ni siquiera están legalizados.

2. Software y energía verde

Por otro lado, los políticos que den el paso a dirigir los destinos de la ciudad «deben aprovechar la gran potencialidad de Cáceres en los sectores de innovación, nuevas tecnología y energía. Son activos de los que debemos estar muy orgullosos, porque no los tiene casi nadie, están en la vanguardia. Si los potenciamos bien, formarán una palanca formidable para generar mucho empleo y riqueza en esos sectores», afirma el presidente.

Realmente, durante los últimos tiempos Cáceres ha gestado empresas y entidades donde se realizan investigaciones punteras. «Tenemos un Parque Tecnológico fabuloso, un Centro de Cirugía de Mínima Invasión que es una fuente de innovación impresionante, la Politécnica convertida en una fábrica de talento extremeño, y el futuro Centro Ibérico de Investigación de Almacenamiento Energético (CIIAE), mucho más importante de lo que parece», detalla. Este último centro ya investiga sobre energía verde y antes de final de año tendrá 130 científicos y técnicos, primero en unas instalaciones provisionales en la Politécnica, y desde 2024-2025 en un gran complejo en tramitación en el Cuartillo.

Los empresarios piden que se sigan apoyando estas áreas de desarrollo crucial en la capital cacereña, y recuerdan por ejemplo la necesidad de «duplicar o triplicar» la capacidad del Parque Tecnológico del campus cacereño, donde ya trabajan 700 personas y cuyo espacio se agotó hace años. «Las ampliaciones que se realicen, se va a llenar seguro, porque aquí hay mucho talento y capacidades muy atractivas para que vengan otros».

3. Sí al litio, con condiciones

Al igual que se tienen que explotar los recursos tecnológicos, «debemos explotar otros que posee la ciudad: los que están en el subsuelo, así como la capacidad de producir energía verde a través de las fotovoltaicas», indica el presidente de la Cámara. Destaca que la provincia cacereña «tiene la fortuna» de que en el subsuelo de dos de sus localizaciones, Cañaveral y Cáceres, se encuentran unas reservas importantes de un mineral tan escaso y fundamental para el desarrollo del vehículo eléctrico como es el litio». Hay que aprovecharlo, afirma Gabriel Álvarez, sobre todo porque ahora existe un proyecto no a cielo abierto, sino de mina subterránea.

Aun así, el empresariado entiende que deben establecerse dos condiciones fundamentales para aceptar el proyecto. Por un lado, «exigir a los promotores las máximas garantías en materia medioambiental vigentes en Europa, y que no exista ningún impacto en el entorno». Por otro, y fundamental, «exigir un plan industrial paralelo y vinculado a la mina que pudiera dar lugar a la creación de un polo industrial alrededor del litio».

Si dichas circunstancias se dieran, los empresarios consideran que el ayuntamiento debería facilitar la puesta en marcha de estos proyectos, «que generan tantos puestos de trabajo». Entienden que se trata de un tema controvertido y respetan las posiciones en contra, «pero se trata de una oportunidad histórica para construir un polo industrial alrededor del litio, no se puede desaprovechar».

4. Fotovoltaicas con frutos

Extremadura lidera la implantación de energía fotovoltaica en España con casi un tercio (27%) de la potencia instalada en el país. Esta oportunidad de producir energía verde «debe ser aprovechada en el extenso término de Cáceres para atraer industrias que necesiten esa electricidad limpia, a buen precio y estable en el tiempo, no quedarnos exclusivamente con las plantas fotovoltaicas sin más». Así lo advierten los empresarios: «si no se aprovecha la oportunidad para poner empresas a su lado, en realidad esas instalaciones no generarán riqueza salvo el pago de impuestos municipales». De nuevo, una herramienta para dar el paso hacia la industria que necesita Cáceres.

5. Espaldarazo al turismo

El turismo constituye otro motor básico de la economía local. «Hay que seguir potenciándolo como un pilar más de crecimiento económico, aprovechando nuestros recursos de patrimonio artístico, histórico, cultural y gastronómico», señala Gabriel Álvarez, reconociendo que en este ámbito «se están haciendo las cosas bien». Sin embargo, recuerda que no es el único sector, que debe haber otros, «sobre todo industria», insiste.

6. Demasiadas zonas protegidas

Otra petición de los empresarios al próximo Gobierno local consiste en abogar por la revisión de los terrenos protegidos en el término de Cáceres, a fin de que no sigan limitando el progreso del municipio. «Cáceres es la ciudad con más superficie protegida de toda España (66%), por eso hay que trabajar en ello, buscar fórmulas que compatibilicen crecimiento y desarrollo económico con protección. Existen fuentes de riqueza que hay que saber explotar», dice la Cámara.

7. Cuidar al que ya está

Además de sentar todas estas bases para la creación y la llegada de más empresas, Gabriel Álvarez agrega una petición básica: «el ayuntamiento debe tener una política destinada a mimar y proteger a los autónomos y empresarios ya instalados, pues son la principal fuente de riqueza y empleo de la ciudad, facilitándoles al máximo su actividad y manteniendo lo más bajos posibles sus impuestos y tasas».

Asimismo, se deben impulsar normas armonizadoras que faciliten los nuevos negocios, evitando en lo posible los obstáculos y trabas administrativas. En este sentido, pide sustituir el sistema de licencias administrativa para determinados actos por una declaración responsable, que permita agilizar y simplificar esas licencias sobre todo a pymes y comercios, que son los que menos capacidad tienen para gestionar los trámites. Así lo hacen otros ayuntamientos.

8. Foco en la empresa

De hecho, el sector espera del alcalde que se ponga al frente de Cáceres en el periodo 2023-2027 que «valore y entienda» el papel de todos los empresarios y autónomos de la ciudad, «como grandes contribuyentes al desarrollo económico y social del municipio, creando empleo y generando riqueza».

Por ello, considera que las políticas locales, en coordinación con otras administraciones, deben ir dirigidas a dinamizar el tejido empresarial con el objetivo de que amplíe su base, con empresas de mayor tamaño, más industrializado. En definitiva, una cultura de apoyo al empresario para facilitar la vida a los negocios que ya existen y potenciar otros nuevos. Gabriel Álvarez remarca: «resulta fundamental que la industria tenga más peso para garantizar el futuro de la ciudad».

En este mismo sentido, los empresarios piden a los políticos que promuevan la colaboración público-privada para materializar las nuevas ideas, tecnologías y técnicas que impulsarán la creación de productos y servicios en Cáceres.

9. Formar en emprendimiento

No obstante, la semilla del emprendimiento aún no ha calado. Debe empezar desde edades tempranas para que los estudiantes lo vean «como una opción profesional más, no como un vacío o una aventura, y que conozcan los apoyos que existen». Por ello, desde la Cámara proponen a la próxima corporación local que fomente, junto a las entidades educativas, la cultura del emprendimiento desde colegios e institutos.

10. No más aislamiento

Sin duda, prioritaria es la petición al ayuntamiento para que se muestre «muy reivindicativo» con las infraestructuras pendientes en la provincia. «Este déficit crónico ha hecho que el tejido empresarial haya pagado durante décadas un alto precio en pérdida de competitividad, un tributo incalculable».

Por ello, «es fundamental que se acorten los plazos del AVE a Madrid y de la autovía Cáceres-Badajoz, porque los actuales parecen escandalosos». El ayuntamiento también debe pedir «la extensión de la autovía autonómica EXA1 a Monfortiño, una vez que Portugal convertirá en autovía su tramo Castelo Branco-Monfortino». Y por supuesto, la puesta en marcha de la línea ferroviaria Ruta de la Plata, especialmente el tramo Plasencia-Salamanca (80 km.), «con una pequeña inversión que permitiría la conexión de los dos ejes de la red atlántica del sur y del norte, y la conectividad con toda la red ferroviaria española y europea».