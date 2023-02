La primera piedra del nuevo hospital de Cáceres se puso en 2006 con la previsión de que estuviera en marcha en 2009. Las vicisitudes de las obras hicieron que no se inaugurara hasta diez años más tarde de esa fecha, en 2019, y solo la primera fase. La segunda todavía se encuentra en sus trámites iniciales. Ahora mismo está abierta la licitación para redactar el proyecto. Las ofertas pueden presentarse hasta el 27 de febrero, y el ganador tendrá medio año para redactarlo. Luego habrá que contratar las obras, que durarán unos 24-36 meses vista su envergadura. De hecho, la licitación actual incluye también el estudio de seguridad y salud, dirección facultativa, gestión y coordinación del proyecto, y coordinación de seguridad y salud durante la construcción de la segunda fase. Todo ello por un importe de 3 millones y un plazo ejecución de 70 meses.

«Por tanto, aunque no hubiera retrasos, hablamos de que el Universitario no estaría listo para funcionar al completo hasta 2028. Es demasiado tiempo. Pedimos que se agilicen los trámites todo lo posible. La ciudad no puede estar seis años más con la atención hospitalaria dividida, el inicio de la segunda fase ya se ha venido retrasando». Así lo explica José Antonio Ayuso, presidente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres, el primer colectivo en exponer lo que espera del Gobierno local que salga de las urnas el próximo 28 de mayo de 2023, a través de una serie semanal iniciada por este diario. La sanidad es una de sus mayores prioridades, junto con el abastecimiento y la recuperación del Marco. De hecho, hace dos años, la Agrupación promovió una protesta «por la dignidad» de la sanidad cacereña, y acaba de reunirse con los partidos de la Asamblea de Extremadura.

Lo ha hecho junto con el Colegio de Médicos de Cáceres, dos colectivos unidos por la inquietud sobre la finalización del Universitario. Han estado años reclamando la conclusión de la primera fase del hospital, y desde mucho antes de su inauguración (2019), exigiendo también el inicio de la segunda fase (supondrá en total 70 millones) al ser un complejo de referencia para casi 400.000 cacereños. «Así se lo hemos pedido a todos los partidos de la Asamblea de Extremadura. Tenemos un hospital dividido. Muchas veces los ciudadanos no saben si acudir al San Pedro o al Universitario según su dolencia, o te mandan de uno a otro, y luego están los traslados de pacientes, todo muy complicado», lamenta el presidente vecinal.

Desde la Agrupación recuerdan que la medicina de hoy se trabaja en equipo, y que por tanto la dispersión de la sanidad cacereña en dos hospitales no ayuda. Eduardo Corchero, médico extremeño de reputado prestigio, así lo pidió en 2019 ante el Parlamento Europeo: «Cáceres necesita un hospital completo, no un medio hospital». Por todo ello, Ayuso lo tiene claro: «La segunda fase debe acelerarse y construirse lo antes posible».

Unidades ausentes

Pero los problemas de la sanidad cacereña van más allá. La ausencia de unidades como Cirugía Vascular, Maxilofacial o UCI Pediátrica está mermando la calidad de la atención que reciben los cacereños residentes en toda la provincia. Por ejemplo, el cierre de Cirugía Vascular en el San Pedro (2020) por falta de profesionales suficientes, obliga a los pacientes a trasladarse a Badajoz, «con años de retraso acumulado para conseguir que te vea un especialista», denuncia José Antonio Ayuso. «Los usuarios no deben sufrir las consecuencias tanto tiempo... Puede haber problemas, pero corresponde al SES buscar una salida, no a nosotros vivir sin soluciones», señala.

Lo mismo ha venido ocurriendo con la falta de anestesistas. Su insuficiencia motivó que el SES externalizara el servicio en el Área de Salud de Cáceres el pasado agosto. En cuanto a la UCI Pediátrica, que obliga a derivar a Badajoz a los niños cacereños en determinadas circunstancias, la ciudad la recuperará cuando se construya la segunda fase del Universitario, que la contempla, además de distintos hospitales de día (Oncología, Ensayos Clínicos y Geriatría) y como novedad el de Salud Mental, además de laboratorios, consultas, Área de Rehabilitación, Materno Infantil, Área de Docencia e Investigación o la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME).

Esta segunda fase, de unos 50.000 metros cuadrados, tendrá dos sótanos de servicios sanitarios y tres plantas de hospitalización, con 258 habitaciones, de las cuales el 84% serán individuales. Así lo recoge el anteproyecto publicado por la Junta de Extremadura, hoja de ruta del proyecto, que ahora se está contratando. Hasta el 27 de febrero pueden presentarse propuestas. De ellas saldrá el proyecto ganador, que deberá redactarse al detalle.

Todos estos servicios hacen tanta falta que los vecinos piden la máxima agilización posible. Mientras, también solicitan que se vayan solventando las listas de espera, ya que Cáceres se encuentra en cabeza de la demora para ser operado. «Ahora mismo, aunque reclames, te dicen que las citas para cardiología están cerradas», lamenta Ayuso. La situación en la Atención Primaria también arrastra serios problemas. «Nos llegan numerosas quejas porque la gente pide cita cuando enferma y se la dan para varios días después. Quien tiene que trabajar, cumplir con otras obligaciones o simplemente se encuentra peor, acaba en Urgencias. Por eso el personal de estas unidades también denuncia colapsos y a la vez falta de sanitarios», argumentan desde la Agrupación de Asociaciones de Vecinos.

En vista de todo ello, «desde el movimiento vecinal, con el asesoramiento imprescindible del Colegio de Médicos de Cáceres, vamos a estar pendientes del avance del proyecto del hospital y en general de los temas sanitarios que pueden afectar a los ciudadanos», señala José Antonio Ayuso, que espera que el Gobierno local que salga de las elecciones se comprometa a luchar por las mejoras sanitarias «que urgen». «Ahora llegan las elecciones y se prometen muchas cosas, esperamos que haya una continuidad entre lo que se dice y lo que se hace», subraya.