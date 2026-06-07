Cómo disfrutar de las vacaciones sin estar de vacaciones ¿Te gusta el plan?

Si aún no tienes vacaciones El Perú Cáceres Wellness te hará sentir que ya las estás disfrutando. Sin prisas, sin los agobios de los espacios masificados. En el centro de Cáceres hay un oasis de bienestar y belleza para todos los públicos. Ven solo, en pareja, o con toda la familia (hay ofertas especiales), pero no te quedes sin vivir una experiencia única. Relax y belleza, todo en uno y más cerca de lo que imaginas.

Jonathan y Nazaret en la sauna. / Juan José Ventura

Esta es la historia de Jonathan y Nazaret, dos amigos que decidieron ponerse a punto para el verano y descansar gracias a Wellness Spa. Lo primero que hicieron es reservar su hora en el balneario llamando al 927 629 438 y, además, eligieron el tratamiento de belleza que les apetecía. Jonathan se decantó por uno llamado Piel Dorada, y ella por un eficaz y revolucionario WOW. ¡El nombre hace honor a sus efectos! Además, reservaron para que, al finalizarlos, en el Wellness Hair y Wellness Barber le dieran a su pelo el corte perfecto para el verano. Ya están a punto para deslumbrar en cualquier evento veraniego. Además, Wellness Spa de El Perú ha traído a Cáceres en exclusiva la marca de cosmética SCENS. Estos cosméticos orgánicos y veganos se inspiran en la naturaleza y en la ciencia para combinar el poder de ambos mundos y ofrecer los mejores resultados en un tiempo récord. Ellos disfrutarán de estos productos.

Jonathan y Nazaret en la zona de hamacas del Wellness Spa. / Juan José Ventura

Ofertas para desconectar

El Perú Wellness tiene este verano ofertas pensadas para quienes, como ellos, buscan desconectar, cuidarse y disfrutar de una experiencia completa de bienestar. Entre sus propuestas destaca el spa para una segunda persona al 50%, disponible de lunes a jueves, una promoción aplicable sobre el cliente de menor importe y no acumulable a otros descuentos.

Nazaret y Jonathan disfrutan de los distintos tipos de duchas. / Juan José Ventura

El centro también apuesta por el ocio familiar con su spa familiar, disponible los lunes y sábados por la mañana, además de los domingos completos. Los niños de 3 a 13 años pueden acceder por 19 euros, convirtiendo la experiencia wellness en un plan para compartir.

Cristina aplica el tratamiento WOW. / Juan José Ventura

Masajes y tratamientos faciales

Otra de las promociones permite añadir al circuito de spa un masaje localizado de 15 minutos por solo 10 euros, ideal para completar la sesión de relax. Además, El Perú Wellness ofrece el tratamiento facial WOW, de 50 minutos, por 65 euros, un servicio renovador y retexturizante que combina alfa, beta y polihidroxiácidos para mejorar la calidad de la piel, suavizar líneas y devolver luminosidad al rostro.

La hidratación es la clave de muchos tratamientos faciales. / Juan José Ventura

Las ofertas incluyen también ventajas de aparcamiento: 2 horas gratis de parking con servicios superiores a 40 euros, y 1 hora gratis para servicios por encima de 40 euros.

Las promociones son válidas hasta el 26 de julio de 2026 y no son acumulables entre sí. Más información en elperuwellness.es.

Circuito Termal (60 minutos) Las estaciones que forman parte del recorrido son: Baño turco : sauna húmeda con esencia de eucalipto para favorecer la respiración y la eliminación de toxinas.

: sauna húmeda con esencia de eucalipto para favorecer la respiración y la eliminación de toxinas. Jacuzzi : piscina grupal con chorros lumbares, plantares y para gemelos.

: piscina grupal con chorros lumbares, plantares y para gemelos. Sauna seca : calor intenso con efecto relajante y descontracturante.

: calor intenso con efecto relajante y descontracturante. Gruta de hielo : aplicación de escarcha para estimular la circulación y aportar vitalidad.

: aplicación de escarcha para estimular la circulación y aportar vitalidad. Ducha bitérmica : contraste de temperaturas para activar la circulación.

: contraste de temperaturas para activar la circulación. Ducha nebulizada fría : efecto de niebla fría revitalizante.

: efecto de niebla fría revitalizante. Piscina dinámica con jets : chorros subacuáticos para distintas zonas corporales.

: chorros subacuáticos para distintas zonas corporales. Bancos tubulares : camas de burbujas dentro de la piscina.

: camas de burbujas dentro de la piscina. Cuellos de cisne : chorros de presión para la espalda alta.

: chorros de presión para la espalda alta. Cascadas cervicales : alivio de tensiones en cuello y hombros.

: alivio de tensiones en cuello y hombros. Camas de lluvia : tumbonas con efecto de lluvia nebulizada.

: tumbonas con efecto de lluvia nebulizada. Zona de tumbonas relax para el descanso final.

para el descanso final.

El spa de El Perú ofrece múltiples posibilidades para relajarse. / Juan José Ventura

Circuito Familiar Disponible los sábados por la mañana y domingos completos, con acceso para niños de 3 a 12 años. Rituales que combinan circuito y masaje El centro ofrece varios programas que añaden tratamientos al circuito termal: Ritual Wellness : circuito + masaje localizado de 15 minutos.

: circuito + masaje localizado de 15 minutos. Ritual Himalaya : circuito + masaje con gel frío para piernas y pies.

: circuito + masaje con gel frío para piernas y pies. Ritual Amazonia : circuito + masaje con emulsión de cacao.

: circuito + masaje con emulsión de cacao. Ritual Calma : circuito + masaje craneofacial.

: circuito + masaje craneofacial. Ritual Volcánico : circuito + masaje con piedras volcánicas.

: circuito + masaje con piedras volcánicas. Ritual Zen : circuito + masaje aromático de cuerpo completo.

: circuito + masaje aromático de cuerpo completo. Ritual Zen Pareja : dos circuitos y dos masajes aromáticos.

: dos circuitos y dos masajes aromáticos. Ritual Piel Dorada : circuito + peeling corporal renovador.

: circuito + peeling corporal renovador.

En el spa el relax es total. / Juan José Ventura

Los dos vivieron el spa como una experiencia única, enriquecedora del cuerpo y el alma. Se vieron guapos y confortados. Pero todavía quedaba lo mejor: los tratamientos de belleza. Fueron atendidos por Cristina y Nereida, dos profesionales de El Perú Cáceres Wellness, expertas en aplicar la última tecnología en cosmética. Cada uno en su cabina disfrutó de su Piel Dorada y de WOW. Si ya estaban relajados con el spa, el ambiente de luces tenues, las cremas de última generación y, sobre todo, las manos de Cristina y Nereida hicieron que salieran de sus cabinas aún mejor, con una amplia sonrisa en los labios. ¡Y mucho más atractivos!

El remate fue un recogido y corte de pelo para estar listo para el verano. / Juan José Ventura

Todavía quedaba más. Les esperaba la Wellness Hair y Wellness Barber donde se remató la faena con un veraniego corte de pelo para Jonathan y un hermoso recogido para Nazareth. Fue el broche de oro a una jornada en la que ellos fueron los protagonistas. Al final de su estancia en El Perú solo tenían palabras de agradecimiento: trato profesional y cercano, profesionales que les pusieron guapos, y un relax como nunca antes habían experimentado. Aún no se han ido de vacaciones pero ya han disfrutado como nunca. Todo en El Perú Cáceres Wellness. Tú y tu familia también podéis disfrutar. Toda la info aquí.