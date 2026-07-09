Coria reúne seis noches de teatro, flamenco y danza en la Puerta del Perdón

El Festival Internacional de Teatro ‘Coria Siéntela’ regresará este verano con una programación concentrada en seis noches consecutivas, del 16 al 21 de julio de 2026. La cita volverá a tener como escenario la Puerta del Perdón, uno de los espacios patrimoniales más reconocibles de la localidad cauriense y un enclave que cada verano refuerza el vínculo entre la ciudad y las artes escénicas.

La programación combina teatro, flamenco y danza, con propuestas de distinto formato y compañías de prestigio nacional e internacional. Todas las funciones comenzarán a las 23.00 horas, una franja habitual en los festivales estivales extremeños, pensada para aprovechar la noche y el atractivo de los espacios monumentales al aire libre.

Festival de Teatro de Coria. / EL PERIÓDICO

La programación completa

El festival arrancará el 16 de julio con Jason y las Furias, una reinterpretación contemporánea del mito clásico de Nando López.

War Baby, de Yllana. / EL PERIÓDICO

Un día después, el 17 de julio, será el turno de "War Baby", un espectáculo de carácter internacional que combina teatro visual y una puesta en escena de gran cuidado escénico a cargo de Yllana.

'La Reina Brava', de Las Niñas de Cádiz. / EL PERIÓDICO

El 18 de julio llegará "La Reina Brava", de Las Niñas de Cádiz, una compañía que se ha consolidado como una de las voces más reconocibles del teatro español reciente por su mezcla de humor, tradición popular y mirada contemporánea.

La gitanilla. / EL PERIÓDICO

El 19 de julio la programación continuará con la actuación de La Gitanilla, en un espectáculo concebido como homenaje a las raíces del flamenco y la copla.

Bodas de sangre. / EL PERIÓDICO

La recta final del festival tendrá dos nombres destacados. El 20 de julio se representará 'Bodas de Sangre', la adaptación escénica del clásico de Federico García Lorca, una de las obras más representadas del teatro español.

El Brujo nos propone 'Volar con los pies en el suelo'. / EL PERIÓDICO

El cierre llegará el 21 de julio con "Volar con los pies en el suelo", de El Brujo, uno de los intérpretes más reconocidos de la escena española contemporánea.

Entradas y venta

Las entradas tendrán un precio de 10 euros por espectáculo, mientras que el bono para asistir a toda la programación estará disponible por 50 euros. La venta comenzará el 20 de junio y podrá realizarse a través de Giglon.com y en la Oficina de Turismo de Coria.

Con esta nueva edición, Coria refuerza su papel dentro del calendario cultural del verano en Extremadura, especialmente en una comarca, la del Valle del Alagón, donde las propuestas de teatro al aire libre contribuyen a atraer tanto a vecinos como a visitantes durante los meses de mayor actividad turística.

Apoyo institucional

El Festival Internacional de Teatro ‘Coria Siéntela’ cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Coria, la Junta de Extremadura, el CEMART, Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura, y la Diputación Provincial de Cáceres.

La organización presenta la cita como una apuesta por la promoción de la cultura y las artes escénicas en un entorno patrimonial singular. Durante seis noches, la Puerta del Perdón volverá a funcionar como un gran escenario bajo las estrellas, con una programación que busca reunir a públicos diversos en torno al teatro, el flamenco y la danza.