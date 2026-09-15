Vente a comer higo a Almoharín: tres días para saborearlo, celebrarlo y pasarlo bien

Hay invitaciones que cuesta rechazar. Y esta es una de ellas: vente a comer el higo a Almoharín. Puede que el reclamo sea sorprendente, pero aquí la cosa va muy en serio para los 'figlovers'. Porque pocos lugares pueden presumir de llevar esta morácea en su ADN como esta localidad cacereña, que del viernes 18 al domingo 20 de septiembre celebra la VIII Feria Agroalimentaria del Higo de Almoharín.

Cartel de la VIII Feria del Higo de Almoharín. / EL PERIÓDICO

Tres días para probarlo, descubrirlo, hablar de él, cocinarlo y comprobar que alrededor de una higuera pueden pasar muchas más cosas de las que uno imagina. Gastronomía, música, artesanía, divulgación, actividades infantiles y tradición se mezclan en una programación pensada para vecinos y visitantes. Eso sí, vente con apetito.

Publicación de Facebook sobre la Feria del Higo de Almoharín.

El viernes, homenaje a las raíces

La feria comenzará el viernes 18 a las 18.30 horas en el centro cívico, con la inauguración oficial y una puesta en escena que ya deja claras las intenciones: «Memoria, Raíces y Futuro. Bajo la Higuera», una ‘performance’ dedicada al higo almoharinense.

Antonio Cano, que fue alcalde de Almoharín, recibe el año pasado el premio Innova Ficus 2025. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

La jornada servirá también para entregar los Premios Innova Ficus 2026. Serán reconocidos Manuel Collado Fernández, por su trayectoria como gerente de la Cooperativa Regadhigos entre 1995 y 2025, y Toño Pérez, responsable del restaurante Atrio, por su apuesta por el higo de Almoharín.

Porque detrás de cada higo hay mucho más que una fruta recién cogida del árbol. También hay agricultores, empresas, innovación y años de experiencia. De todo ello se hablará durante unas jornadas técnicas sobre el cultivo, la recolección, la fertilización de la higuera y la comercialización del higo seco, acompañadas de una mesa de experiencias con profesionales del sector.

Además, habrá una exposición de productos derivados del higo calabacita de Almoharín. Porque sí: el higo se puede comer tal cual, pero las posibilidades empiezan justo ahí.

La alcaldesa Antonia Molina, en el stand de la cooperativa Regadhigos en una pasada edición. / EL PERIÓDICO

Un sábado para comer, jugar y bailar

Si el viernes la Feria del Higo de Almoharín tiene un perfil más profesional, el sábado 19 llega dispuesto a que nadie se aburra. La jornada arrancará a las 12.00 horas con un taller de cerámica para adultos y niños, impartido por la artesana María Tejada. Media hora después abrirán en La Vega los puestos y stands artesanos.

Bases del VIII Concurso Gastronómico Feria Agroalimentaria del Higo de Almoharín. / EL PERIÓDICO

A las 13.30 horas llegará uno de los momentos más sabrosos del fin de semana: el VIII Concurso Gastronómico del Higo. Y cuando parezca que ya no queda hueco, a las 14.00 horas habrá degustación de sopa de tomate, hasta agotar existencias.

Después de comer tampoco hará falta marcharse a dormir la siesta. A las 16.30 horas comenzará el espectáculo musical 'Sal y Pimienta' y, a las 18.30, los más pequeños tendrán juegos hinchables gratuitos.

Y al caer la noche, Almoharín cambia de marcha. A partir de las 21.00 horas habrá concierto de Generación OT, tributo a Estopa con Estopaos y una sesión final con DJ profesional. No puedes perdértelo.

Trabajos de manipulación tradicional de higo en una pasada edición de la feria. / EL PERIÓDICO

Entre higueras

El domingo 20 la Feria del Higo de Almoharín comienza a las 9.00 horas con 'Caminando entre Higueras', una ruta senderista perfecta para conocer el paisaje que hace posible el producto protagonista de la feria. Las inscripciones pueden realizarse en el Ayuntamiento hasta el 17 de septiembre.

A las 12.00 horas, el auditorio acogerá el festival folclórico Higo Folk, organizado por el Grupo de Coros y Danzas Sopetrán. Una mañana para reivindicar que el higo de Almoharín también significa territorio, cultura y tradición.

La programación tendrá todavía un epílogo el sábado 26 de septiembre, con un recorrido de caza Compak Sporting en la zona de Minas Sestil, organizado por la Asociación de Cazadores La Protectora.

Noticias relacionadas

Almoharín sabe a higo

La Feria del Higo de Almoharín 2026 vuelve así a convertir uno de los productos emblemáticos de la localidad en la mejor excusa para salir de casa y descubrir el municipio. Porque hay ferias a las que se va a mirar. Otras, a comprar. Algunas, a escuchar música. A Almoharín, del 18 al 20 de septiembre, además, se va a comer higos en todas sus formas y variantes imaginables.