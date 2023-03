«Cáceres tiene que creerse la fuerza de su propia Semana Santa»

Decía Beethoven que la música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía. Tan alta que puede crear una conexión con lo divino. Es lo que piensan y sienten quienes componen, interpretan o simplemente disfrutan de la música en un momento tan emotivo como la Semana Santa. Por ello, Cáceres tendrá este año un pregón especial de quien habla a través de partituras y melodías: Jorge Suárez.

Licenciado en Artes Escénicas (especialidad Trompa) por el Conservatorio Superior de Madrid, docente en los colegios Licenciados y María Auxiliadora, profesor de la Uex, director del conservatorio elemental ‘Fundación de Música y Artes Escénicas’, subdirector de la Banda Sinfónica de la Diputación y director de la Banda Sinfónica para la Semana Santa, Jorge Suárez (1981) abrirá la Pasión el 23 de marzo en el Gran Teatro (20.00 horas).

Los pregones cofrades son muy complicados porque en realidad ya se ha dicho todo. ¿Cómo ha compuesto esta ‘obertura’ de la gran semana de Cáceres?

He leído, visto e incluso vivido directamente muchos de los pregones anteriores, y además he tenido la ayuda de quienes me antecedieron, como Jesús Bravo, Luis Jiménez o Mariano Mariño. He preparado un pregón diferente porque no me gustaría que ninguna cofradía se quedara fuera, pero sobre todo porque creo que la Semana Santa es un todo, desde el paso que sale a la calle hasta la mujer que prepara su hábito o la cara ilusionada de un niño que inicia su primera procesión. Y por supuesto, el músico, que tiene una preparación todavía mayor porque no empieza un mes antes, sino un año, al terminar cada semana de Pasión. Será por tanto un reconocimiento a todo lo que supone la Semana Santa de Cáceres, y al fin y al cabo una expresión de mis sentimientos, porque cada uno tenemos la nuestra propia.

Imagino que habrá intervenciones musicales, no podía ser de otro modo con un miembro de la familia Suárez en el escenario... Su padre es una figura clave en la formación y divulgación musical de la provincia, de igual modo que su hermano...

Sí, mi hermano Antonio Luis estará presente en el pregón. Lo vamos ultimando, tratando de que las ideas de uno no interfieran demasiado con las del otro (risas). Reconozco que lo de mi familia es muy gratificante. Mi padre creó las 28 Escuelas de Música de la Diputación y fue clave en los Conservatorio de Cáceres y Plasencia. Pero siempre ha sido una persona muy discreta, nos dejaba que tomáramos nuestro propio camino y nos permitía el fracaso. A partir de ahí nos tendía la mano. Así aprendimos lo más importante: a caernos y levantarnos.

¿Cuál es la pieza musical qué más eleva el sentimiento de un creyente hacia su conexión con lo sagrado?

Diría que cualquiera, porque cada uno tiene sus emociones. No obstante, es cierto que existen piezas maravillosas como ‘El Mesías – Aleluya’ de Haendel, donde resulta espectacular cómo va entrando cada voz y cada instrumento; el ‘Réquiem’ de Mozart; la ‘Obertura 1812’ de Tchaikovsky o su ‘Sinfonía nº 5’. Y centrándonos en música procesional, me encanta ‘Mektub’ (la marcha fúnebre que Mariano San Miguel compuso para el funeral de su propia hija) y ‘La Madrugá’, ‘Mi Amargura’, ‘Jerusalén’…

¿Cuál es el momento que cada año más le emociona?

Curiosamente, a pesar de ser músico, la salida del Cristo del Amparo en silencio. Como hermano de carga, vives un momento muy especial porque haces voto de silencio y sólo estás tú y el varal. Yo creo que necesitamos esas experiencias porque vivimos rodeados de tecnologías que nos mantienen conectados con todo. Hay otro momento similar en Jesús Condenado. Y si me permites, también me emociona ese instante de Lunes Santo en el que te pones el uniforme de la Banda Sinfónica de la Diputación, le das un beso a tu familia y sales hacia las Batallas, nuestra primera procesión. Es increíble sentir que ya tenemos la Semana Santa en la calle.

¿Está más cómodo con la horquilla o con la trompa?

Es diferente, con una llevas tú el paso y con la otra marcas tú el paso.

Valore la calidad musical de la Semana Santa de Cáceres.

Tiene una buena salud porque hay gente que toca con sentimiento y esa vocación supera todo. Vamos a más, existen grandes bandas de cornetas y tambores como el Humilladero y la Misericordia, que hacen un trabajo exquisito ensayando día y noche. No obstante, la música debería tener más reconocimiento entre el público, porque hay quienes no respetan el paso de las últimas bandas en las procesiones, y cualquier golpe al músico o al instrumento puede tener consecuencias.

Ha sido el impulsor de la nueva Banda Sinfónica de la Semana Santa de Cáceres...

Sí, tiene su base en la Banda Sinfónica de la Diputación, gracias al buen hacer de los compañeros. Lo propuse tras la pandemia para que la Unión de Cofradías pudiera tener su propia banda de cara a conciertos institucionales y solidarios, que en realidad representan a todo el movimiento cofrade.

¿Hacia dónde va la Semana Santa de Cáceres?

El año pasado se demostró su buena salud: los jóvenes tomaron el relevo de personas mayores temerosas aún del covid. En mi opinión, Cáceres tiene que creerse la fuerza de su propia Semana Santa, que debe alcanzar más representación en la propia ciudad. No hay que tener miedo a decir que somos cofrades pese a las modas que van y vienen. La ciudad debe conocer el trabajo que realizan las cofradías, cómo cuidan su patrimonio y la ayuda que prestan. Además, ‘Semana Santa de Cáceres’ es una marca espectacular que trae muchos recursos y mucho retorno. La Pasión ha puesto en el mapa a Cáceres a nivel nacional e internacional.