Una gran feria taurina en el 180 aniversario del Coso de la Era de los Mártires
Los abonos para la Feria de San Fernando de Cáceres 2026 tendrán precios asequibles, comenzando desde 64 euros para los tres espectáculos, y se espera repetir el éxito del año pasado.
Lances de Futuro vuelve a organizar unos carteles de categoría para la Feria de San Fernando de Cáceres 2026, una de las citas más destacadas del calendario taurino en Extremadura, en una plaza que este año cumple su 180 aniversario.
Este año el abono cacereño lo componen dos corridas de toros y una novillada, sumando un festejo más que el año pasado. Compra tus abonos o entradas en este link.
La empresa que dirige José María Garzón consolida su apuesta en Cáceres con unos carteles donde destaca la presencia de una de las máximas figuras del escalafón como es el peruano Andrés Roca Rey.
Un abono donde estará presente una figura del toreo como Alejandro Talavante, el extremeño ha abierto hace unos días su séptima puerta grande de Las Ventas y será otro de los alicientes de la feria.
También ha levantado expectación la alternativa de Julio Méndez, novillero que se ha hecho torero en Cáceres en cuya plaza ha entrenado muchas tardes. Un cartel de alternativa que completa otro torero extremeño como es Emilio de Justo.
No faltará en esta figura uno de los toreros más importantes del escalafón como es el sevillano Juan Ortega, un torero de corte artista y con un concepto puro del toreo, que hará el paseíllo con otra de las jóvenes promesas del escalafón como es el salmantino Marco Pérez.
La feria de este año se completa con una novillada con picadores, una apuesta más de José María Garzón por apoyar a los jóvenes valores. Una tarde en la que están anunciados Tomás Bastos, una de las figuras novilleriles; que hará el paseíllo con Darío Romero y David Gutiérrez.
Una feria equilibrada
Garzón, ha mostrado su satisfacción con los carteles, destacando “la recuperación de la novillada, la presencia de figuras del toreo y la apuesta decidida por toreros extremeños”, lo que configura “una feria equilibrada y atractiva para los aficionados”.
También el empresario del coso cacereño ha anunciado que “una gran feria como la de Cáceres volverá a contar con precios asequibles y pensados para todos los bolsillos. Con estos mimbres esperamos volver a hacer historia y colgar el cartel de no hay localidades, como ya ocurriera en la feria del año pasado”, indicó.
Garzón ha vuelto a agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Cáceres: “agradecemos su confianza por adjudicar esta plaza por dos años más a Lances de Futuro, una feria que no sería posible sin el apoyo del apoyo del ayuntamiento cacereño y su alcalde a la cabeza y su apuesta por la tauromaquia”.
Respecto a los precios, Lances de Futuro vuelve a apostar por los jóvenes y ha diseñado un abono desde 64 euros para los tres espectáculos.
Carteles
El jueves 28 de mayo tendrá lugar una novillada con picadores, con reses de Macandro, en la que están anunciados los novilleros Tomás Bastos, Darío Romero y David Gutiérrez.
El viernes 29 de mayo se celebrará una corrida de toros con un cartel de gran nivel, en el que harán el paseíllo Juan Ortega, Roca Rey y Marco Pérez. Los toros pertenecerána la ganadería de Juan Pedro Domecq.
La feria se cerrará el domingo 31 de mayo con otra corrida de toros en la que están anunciado Alejandro Talavante, Emilio de Justo y la alternativa de Julio Méndez, novillero nacido en Cáceres y formado en la Escuela Taurina de Badajoz. Esa tarde se lidiarán toros de El Pilar y Puerto de San Lorenzo.
Información y venta de entradas
- Puntos de venta. Hotel Extremadura del 12 al 26 de mayo.
- En la plaza de toros la venta de entradas será del 27 al 31 de mayo.
- También en la web lancesdefuturo.com
- La autovía Madrid-Lisboa por el norte de Cáceres agita Portugal antes de la protesta en Monfortinho
- Fiesta hasta el amanecer con los nuevos horarios de feria en Cáceres
- Daniela y Daniel, la pareja venezolana que puso de moda las arepas en Cáceres, abre cuatro apartamentos turísticos
- Un camión de grandes dimensiones queda atrapado en pleno centro de Cáceres frente al Gran Teatro
- José María Gómez transforma la farmacia de El Rodeo de Cáceres: 'Algunas revistas de interiorismo se han fijado en el diseño
- Si eres de Cáceres, este domingo puedes sufrir un corte de luz: estas son las zonas afectadas
- La salida del principal inversor del parque acuático de Casar de Cáceres pone en jaque el proyecto: 'Nos ha dejado tirados
- La fórmula del éxito de ‘Las Pekeprecios’: precios bajos, directos y una comunidad fiel en Cáceres