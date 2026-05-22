Una gran feria taurina en el 180 aniversario del Coso de la Era de los Mártires

Lances de Futuro vuelve a organizar unos carteles de categoría para la Feria de San Fernando de Cáceres 2026, una de las citas más destacadas del calendario taurino en Extremadura, en una plaza que este año cumple su 180 aniversario.

Este año el abono cacereño lo componen dos corridas de toros y una novillada, sumando un festejo más que el año pasado. Compra tus abonos o entradas en este link.

Roca Rey. / LANCES DE FUTURO

La empresa que dirige José María Garzón consolida su apuesta en Cáceres con unos carteles donde destaca la presencia de una de las máximas figuras del escalafón como es el peruano Andrés Roca Rey.

Alejandro Talavante. / LANCES DE FUTURO

Un abono donde estará presente una figura del toreo como Alejandro Talavante, el extremeño ha abierto hace unos días su séptima puerta grande de Las Ventas y será otro de los alicientes de la feria.

Julio Méndez. / LANCES DE FUTURO

También ha levantado expectación la alternativa de Julio Méndez, novillero que se ha hecho torero en Cáceres en cuya plaza ha entrenado muchas tardes. Un cartel de alternativa que completa otro torero extremeño como es Emilio de Justo.

Emilio de Justo. / LANCES DE FUTURO

No faltará en esta figura uno de los toreros más importantes del escalafón como es el sevillano Juan Ortega, un torero de corte artista y con un concepto puro del toreo, que hará el paseíllo con otra de las jóvenes promesas del escalafón como es el salmantino Marco Pérez.

Juan Ortega. / LANCES DE FUTURO

La feria de este año se completa con una novillada con picadores, una apuesta más de José María Garzón por apoyar a los jóvenes valores. Una tarde en la que están anunciados Tomás Bastos, una de las figuras novilleriles; que hará el paseíllo con Darío Romero y David Gutiérrez.

El Periódico Extremadura

Una feria equilibrada

Garzón, ha mostrado su satisfacción con los carteles, destacando “la recuperación de la novillada, la presencia de figuras del toreo y la apuesta decidida por toreros extremeños”, lo que configura “una feria equilibrada y atractiva para los aficionados”.

Tomás Bastos. / LANCES DE FUTURO

También el empresario del coso cacereño ha anunciado que “una gran feria como la de Cáceres volverá a contar con precios asequibles y pensados para todos los bolsillos. Con estos mimbres esperamos volver a hacer historia y colgar el cartel de no hay localidades, como ya ocurriera en la feria del año pasado”, indicó.

Garzón ha vuelto a agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Cáceres: “agradecemos su confianza por adjudicar esta plaza por dos años más a Lances de Futuro, una feria que no sería posible sin el apoyo del apoyo del ayuntamiento cacereño y su alcalde a la cabeza y su apuesta por la tauromaquia”.

Respecto a los precios, Lances de Futuro vuelve a apostar por los jóvenes y ha diseñado un abono desde 64 euros para los tres espectáculos.

Paseíllo en la Plaza de Toros de Cáceres. / LANCES DE FUTURO

Carteles

El jueves 28 de mayo tendrá lugar una novillada con picadores, con reses de Macandro, en la que están anunciados los novilleros Tomás Bastos, Darío Romero y David Gutiérrez.

El viernes 29 de mayo se celebrará una corrida de toros con un cartel de gran nivel, en el que harán el paseíllo Juan Ortega, Roca Rey y Marco Pérez. Los toros pertenecerána la ganadería de Juan Pedro Domecq.

La feria se cerrará el domingo 31 de mayo con otra corrida de toros en la que están anunciado Alejandro Talavante, Emilio de Justo y la alternativa de Julio Méndez, novillero nacido en Cáceres y formado en la Escuela Taurina de Badajoz. Esa tarde se lidiarán toros de El Pilar y Puerto de San Lorenzo.

Información y venta de entradas