La imposibilidad de reformar la muralla

Pocas obras o proyectos han presentado tantos inconvenientes con recursos, reclamaciones o peticiones de resolución de contratos adjudicados por el ayuntamiento. No es que no se pueda reformar la muralla (es necesario, técnicamente es posible, el coste es asumible y el tramo no es muy largo, va de las torres del Aver a Redonda), pero es que parece imposible porque cada decisión que se toma finaliza en un litigio que ha complicado el inicio de la obra y ahora hace difícil que se pueda reanudar.