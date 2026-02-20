Garrovillas se viste de rosa y blanco: el Almendro en Flor convierte el pueblo en un “milagro” durante dos fines de semana
La VI Feria del Almendro (21 y 22 de febrero) y la XXVI Muestra del Almendro en Flor (28 de febrero), ya como Fiesta de Interés Turístico Regional, llenan la Plaza Porticada y el Paraje Gallito de actividades en torno al árbol ancestral por excelencia
Garrovillas de Alconétar rinde homenaje a su árbol ancestral, el almendro, con dos fines de semana llenos de actividades para todos los públicos con el Prunus dulcis como protagonista. La VI Feria del Almendro (21 y 22 de febrero) y la XXVI Muestra del Almendro en Flor (el 28 de febrero) convierten a este Pueblo Mágico en un espacio aún más mágico todavía, pues los visitantes serán testigos de un milagro natural –la floración de los almendros- que tiñe los campos garrovillanos de un color entre blanquecino y rosáceo sorprendente. Además, este año será el primero que la Muestra de la del Almendro en Flor disfrute de su recién concedido título de Fiesta de Interés Turístico Regional.
El almendro es uno de los frutales que más pronto florecen. Las actividades alrededor de este árbol de la familia de las rosáceas se programan en función de su floración. Este año el Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar ha establecido que la VI Feria del Almendro preceda a la Muestra. La primera está concebida como una muestra comercial en el entorno urbano y la segunda como una jornada de convivencia familiar en el Paraje de Gallito.
Sexta edición de la Feria del Almendro
El sábado 21 de febrero, la inauguración de la VI Feria del Almendro será a las 12.30 horas, momento en el que los stands situados en la plaza de la Constitución abrirán al público para ofrecer principalmente productos elaborados con la almendra y sus derivados. La alcaldesa de Garrovillas de Alconétar acompañará a las autoridades para conocer los diferentes productos.
A esa misma hora y durante toda la mañana se desarrollará el taller de manualidades infantiles y también un ‘Peque Chef’ que cuenta con treinta plazas disponibles. Los más pequeños de la casa podrán conocer técnicas culinarias muy útiles.
Un momento de gran emoción será la entrega de la placa y el cheque bebé a los niños nacidos en el año pasado, en un acto que se desarrolla en el salón de plenos del consistorio y que contara con la presencia de los padres y familiares.
Muy esperado por todos los asistentes es el tren turístico que recorrerá Garrovillas de Alconétar, perfecto para conocer los distintos y emblemáticos espacios del municipio en un trayecto muy agradable. Tendrá horario de mañana y tarde.
Ruta senderista y visita guiada
El domingo 22 de febrero está consagrado a conocer en profundidad tanto el entorno natural como el rico patrimonio urbano de Garrovillas. Por la mañana, a las nueve se ofrecerá un desayuno a los que se inscriban a la ruta senderista del Almendro en Flor que parte de la plaza de la Constitución y que sorprende a cuantos las realizan. Es un recorrido fácil y perfecto para realizar en familia.
Avanzada la mañana el objetivo es conocer Garrovillas de Alconétar a través de una visita guiada por su núcleo urbano, que también saldrá de la plaza de la Constitución. La visita está recomendada tanto para visitantes como para vecinos, pues propone conocer la población “de una manera diferente”-
Los stands abren a partir del mediodía y poco después los niños nacidos en 2025 apadrinarán cada uno un almendro que se plantará junto al parque Prat de Llobregat. La experiencia de plantar un árbol es única y los padres se esmeran en que este árbol crece –como sus hijos- fuerte y sano.
XXVI Muestra del Almendro en Flor
La gran jornada de exaltación del almendro será el sábado 28 de febrero. La XXVI Muestra del Almendro en Flor pasará a la historia por ser la primera con el marchamo de Fiesta de Interés Turístico Regional. Tiene sobre todo un carácter familiar, pero todo el mundo es bienvenido para disfrutar de ese día donde los vecinos del municipio se cobijan bajo los viejos almendros florecidos que tiempos atrás también sirvieron de cobijo para padres y abuelos.
La mañana comienza con una ruta senderista, que se puede cumplimentar a pie o a caballo. Comienza a las diez de la mañana y se espera que la llegada al Paraje de Gallito se produzca sobre las 12.30 horas. Una vez allí los garrovillanos se distribuyen bajo los almendros en grupos en los que no falta la buena comida y bebida en un ambiente de hermandad en el que la tradicional Orquesta Bolero pone la nota musical para que todos bailen.
También quienes lo deseen podrán disfrutar de la comida típica de la jornada, las berzas con buche, que pueden degustarse desde las dos y media de la tarde. Los tiques para esta comida se venden en el ayuntamiento y en la oficina de turismo, así como en el propio Paraje de Gallito, donde habrá un mercadillo artesano y dulces típicos.
Carpa y DJ
Los más bailongos tienen a su disposición una carpa a partir de las siete de la tarde con la actuación de Paco Santos y DJ hasta la noche.
Para los amantes de la fotografía hay un concurso que llega a su vigesimosexta edición y que tiene al almendro como protagonista. Se ha establecido un primer y un segundo premio de 80 y 60 euros respectivamente. El plazo de envío de fotografías expira el 6 de marzo.
Igualmente, los niños y niñas (entre 6 y 16 años) del colegio o del instituto pueden concurrir a un concurso de dibujo, debiendo entregar sus trabajos en el centro. Los participantes que no pertenezcan a estos centros pueden entregarlos en la casa de cultura o biblioteca antes del 6 de marzo.
