Todo en Montánchez (Cáceres) invita a disfrutar de la excelencia de sus productos. Cuando se pasea por sus señoriales calles, el visitante sabe que los sentidos se exaltan. La Sierra de Montánchez está repleta de dehesas, castañares, robles, encinas, alcornoques, higueras, viñas y olivares que impregnan con sus efluvios los alimentos que allí se elaboran. El jamón ibérico de Montánchez tiene una fama acreditada, no solo en Extremadura sino en todo el país. Este reconocimiento no es reciente, se remonta a los tiempos del Emperador Carlos V, quien en su retiro en Yuste (1557-1558) incluía en su dieta diaria el consumo del jamón ibérico de Montánchez.

Montánchez lleva su jamón ibérico y su vino al Salón Gourmets de Madrid y promociona su cita recreacionista con Carlos V. / AYUNTAMIENTO DE MONTÁNCHEZ

Cita en la más importante feria alimentaria

Montánchez vuelve a situarse en el mapa gastronómico nacional con su presencia en el 39º Salón Gourmets, que se celebra en Madrid del 13 al 16 de abril, una de las grandes citas europeas del sector alimentario. La localidad cacereña acudirá junto a Valdefuentes y otros municipios de la comarca de Sierra de Montánchez y Tamuja para mostrar la calidad de algunos de sus productos más reconocibles: el jamón ibérico, los derivados del cerdo ibérico y el vino local. Es la cuarta vez que Montánchez concurre al Salón Gourmets bajo el paraguas de Adismonta, donde el año pasado el ministro Luis Planas conoció y alabó la excelencia de la despensa montanchega en todas sus manifestaciones.

El ministro Luis Planas junto con el alcalde montanchego Joaquin Plana durante su visita el año pasado al stand del municipio en Gourmets. / EL PERIÓDICO

La participación no será únicamente una exhibición de producto. Para Montánchez, esta feria supone una oportunidad estratégica para reforzar su imagen como destino vinculado a la gastronomía, la tradición y la cultura del ibérico. El municipio aprovecha este escaparate internacional para proyectar una identidad construida en torno a uno de sus grandes símbolos: un jamón ibérico que forma parte de su historia, de su economía y también de su marca turística.

Montánchez en el Salón Gourmets

‘Montánchez, Jamón y Carlos V’

Montánchez se presenta como “el pueblo que huele a jamón” y destaca en él tanto su oferta agroalimentaria como su patrimonio, sus rutas y sus fiestas. De hecho, acoge unas Jornadas Gastronómicas del Cerdo Ibérico que ya han superado el cuarto de siglo. La promoción en Madrid servirá para dar visibilidad al evento ‘Montánchez, Jamón y Carlos V’, previsto para el próximo 2 de mayo. Se trata de una cita recreacionista en la que participan empresarios jamoneros, asociaciones locales y el propio Ayuntamiento de Montánchez, y con la que se busca poner en valor la relación histórica entre la localidad y el emperador Carlos V. La propuesta conecta patrimonio, divulgación histórica y gastronomía en un formato que refuerza el atractivo turístico del municipio.

La historia, de hecho, es uno de los grandes argumentos de Montánchez junto con su castillo, sus rutas senderistas, su entorno natural y su condición de referente gastronómico dentro de Extremadura.

Montánchez lleva su jamón ibérico y su vino al Salón Gourmets de Madrid y promociona su cita recreacionista con Carlos V / AYUNTAMIENTO DE MONTÁNCHEZ

Empresas locales

En el stand de Montánchez en el Salón Gourmets concurren empresas locales como Jamones Puro Montanchego, Jamones Casa Bautista, Jamones Álvaro Galán, Jamones Fuente la Taza y Bodegas Alvarado, reflejando el peso empresarial que sostiene esta tradición en el municipio cacereño. Esa presencia empresarial da fuerza a la propuesta de Montánchez en Gourmets, donde no solo se pretende vender producto, sino también consolidar un relato de territorio.

Montánchez lleva su jamón ibérico y su vino al Salón Gourmets de Madrid y promociona su cita recreacionista con Carlos V / AYUNTAMIENTO DE MONTÁNCHEZ

Proyección en el exterior

Con esta presencia en Madrid, Montánchez busca reforzar su proyección exterior en un momento en el que la gastronomía se ha convertido en una de las grandes puertas de entrada al turismo de interior. El jamón ibérico, el vino, la historia de Carlos V y el paisaje de dehesa forman una combinación con la que el municipio quiere seguir ganando presencia, visitantes y reconocimiento fuera de Extremadura.