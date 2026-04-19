La Feria del Caballo de Albalá 2026 estrena exposición y venta de ejemplares con un programa lleno de concursos y conciertos

Albalá volverá a convertirse en uno de los grandes referentes ecuestres de Extremadura con la celebración, del 23 al 26 de abril, de la XXVII Feria del Caballo, una cita ya consolidada en el calendario regional y que este año llega con una importante novedad: la incorporación de una zona de exposición y venta libre de ejemplares.

La feria, que ha sido presentada en la Diputación de Cáceres, forma parte de la III Primavera Ecuestre de Albalá, un programa más amplio que seguirá en mayo con nuevas actividades vinculadas al caballo árabe, la doma clásica y la doma vaquera.

Cartel de la III Primavera Ecuestre de Albalá. / EL PERIÓDICO

Según explicó el alcalde de Albalá, Juan Rodríguez, esta edición contará con la participación de 24 ganaderías procedentes de comunidades como Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Valencia, además de unos 60 caballos en el acreditado Concurso Morfológico de Pura Raza Española. A ellos se sumarán más de 40 ejemplares selectos para compra-venta, que estarán ubicados en una nave construida específicamente para esta finalidad. En total, la organización prevé que por las actividades ecuestres pasen cerca de 10.000 personas.

Publicación de la Diputación de Cáceres en Facebook.

La Feria del Caballo de Albalá refuerza así su papel como motor de la Primavera Ecuestre y como uno de los eventos que mejor proyectan la tradición ganadera, cultural y festiva de la localidad. Durante la presentación, la diputada de Igualdad, Antonia Molina, destacó que esta feria representa “la esencia de un pueblo que mira al futuro sin olvidar sus raíces” y subrayó su valor como reclamo turístico y como símbolo de identidad comarcal.

Cartel de la XXVII Feria del Caballo de Albalá. / AYUNTAMIENTO DE ALBALÁ

Programa de la Feria del Caballo de Albalá 2026

La programación arrancará el jueves 23 de abril con la entrada de animales, en una primera jornada preparatoria antes del inicio oficial del certamen.

El viernes 24 de abril tendrá lugar la inauguración oficial de la XXVII Feria del Caballo a las 10.00 horas. Media hora después comenzará el XXIII Concurso Morfológico PRE, uno de los principales atractivos del evento. Ya por la tarde, a las 16.30 horas, continuarán las diferentes secciones del concurso. La jornada incluirá además una destacada oferta de ocio con el espectáculo ecuestre ‘Festival del Arte Ecuestre’ a las 19.30 horas, seguido del concierto de Ronkipanki a las 21.00 horas en la carpa principal. La noche terminará con disco móvil con DJ a partir de las 23.00 horas.

El concurso morfológico de caballos PRE de Alablá es uno de los más prestigiosos del país. / AYUNTAMIENTO DE ALBALÁ

El sábado 25 de abril será uno de los días más intensos de la feria. De 8.00 a 10.00 horas se desarrollará la entrada de animales para exposición y venta libre de caballos, una de las grandes novedades de este año. A las 10.30 horas volverán las diferentes secciones del concurso morfológico PRE. El apartado musical cobrará especial protagonismo con los conciertos de Cristina Sánchez a las 13.30 horas, Seba de la Calle a las 15.30 horas, Extrema-Rumba a las 18.30 horas y Kike & Manu a las 22.00 horas, estos últimos en la carpa principal. Al término del concierto, volverá la disco móvil con DJ.

Hasta el domingo 26 de abril se concentran casi un centenar de ejemplares selectos en Albalá. / AYUNTAMIENTO DE ALBALÁ

La feria se cerrará el domingo 26 de abril con una jornada centrada en la competición y la convivencia. A las 10.00 horas se celebrará la prueba de funcionalidad para caballos PRE del XXIII Concurso Morfológico. A las 13.00 horas tendrá lugar la entrega de premios y la clausura, y además se ofrecerá una paella para todos los asistentes hasta agotar existencias. Como colofón final, a las 15.00 horas actuará Lorena del Campo.

Las instalaciones del recinto ferial de Albalá están perfectamente acondicionadas. / AYUNTAMIENTO DE ALBALÁ

Una feria que impulsa la Primavera Ecuestre

La Feria del Caballo será el primero de los grandes eventos de la III Primavera Ecuestre de Albalá, que continuará los días 1 y 2 de mayo con la III Jornada del Caballo Pura Raza Árabe y los días 9 y 10 de mayo con concursos de doma clásica y doma vaquera. El objetivo del municipio es seguir creciendo y trabajar para que en el futuro estos concursos alcancen nivel nacional.

III Jornada del Caballo Pura Raza Árabe. / AYUNTAMIENTO DE ALBALÁ

Con esta combinación de tradición ecuestre, actividad ganadera, música en directo y ambiente festivo, Albalá se prepara para vivir cuatro días en los que el caballo volverá a ser el gran protagonista.