“El compromiso de Cetarsa con la igualdad real”

La Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa) con motivo de las actividades del 8M reunió a la totalidad de la plantilla en un evento donde la conferenciante Yolanda Sáenz de Tejada Vázquez puso de relieve las disparidades de género. Leticia Mateos Nieto, responsable de Organización, Personas y Relaciones Laborales de Cetarsa, agradeció a las mujeres de la empresa su dedicación, compromiso y persistencia. También destacó la importancia de dar paso a las nuevas generaciones.

El presidente de Cetarsa, Juan Andrés Tovar Mena, resaltó el papel de la mujer en la sociedad, la cultura, la ciencia y, especialmente, en el ámbito empresarial. En Cetarsa el 55% de la plantilla son mujeres. “No puede haber igualdad de género sin igualdad de oportunidades”, dijo, y reiteró su compromiso de seguir trabajando en pro de una cultura organizativa equitativa.

Durante el evento, la conferenciante y el personal de Cetarsa trabajaron juntos en identificar y compartir las fortalezas entre géneros, destacando el liderazgo femenino como una característica distintiva de la empresa, así como la necesidad de fomentar la ambición de las mujeres y los beneficios del trabajo en igualdad.

II Jornada de Mujeres en el Sector Primario También dentro de las actividades del 8 de Marzo, Cetarsa patrocinó la II Jornada de Mujeres en el Sector Primario, que se desarrolló en la Finca El Toril. En ella participó Leticia Mateos, responsable de Organización, Personas y Relaciones Laborales, quien además destacó la necesidad de acometer con urgencia el reto de la Corresponsabilidad, para conseguir una equidad laboral y familiar, donde exista una armonía entre todas las partes y no suponga que en muchas ocasiones las mujeres se vean obligadas a frenar o renunciar a sus carreras profesionales.

“Y, por último, este entorno de futuro, por el que todos debemos trabajar, tiene que ser un entorno seguro y de confianza para todas nosotras, en todos los ámbitos demuestra vida. La violencia hacia la mujer no es sólo doméstica, familiar o conyugal, la violencia de género ocurre en el ámbito laboral, en la calle, tal es así que si hablamos de violencia sexual no podemos dejar de lado una de sus formas más cruel para las mujeres, como es la prostitución. La violencia de género reviste múltiples caras, no solo la violencia física, psicológica, económica, hasta llegar a la más cruel de todas, el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres".