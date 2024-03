"La educación es la clave, no solo en los colegios, también en la familia"

Encarnación Solís es sinónimo de mujer todoterreno. Diplomada universitaria en Enfermería por la Uex, además de las múltiples áreas que atiende como concejala del Ayuntamiento de Cáceres, es gerente del Área de Salud de Cáceres. Asegura que la educación es clave en materia de igualdad, pero no solo circunscrita al ámbito docente, sino también en el familiar.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres en la actualidad en Cáceres, y cuáles son las iniciativas que el Ayuntamiento está implementando para abordarlos?

Nuestros desafíos son los de cualquier mujer extremeña y española. Los afrontamos implementando ayudas a la conciliación familiar y laboral. Este es el primer año que se encuentran recogidas en el presupuesto inicial del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), lo que significa un gran paso a favor de la igualdad efectiva de la mujer.

Como concejala de Igualdad, ¿cuál es su visión para promover la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad cacereña?

La educación es primordial, pero no solo en el ámbito docente, sino también en el empresarial. Las empresas y organismos públicos tienen que aplicar medidas de igualdad. Son necesarias ayudas específicas para ello.

Cáceres es una de las ciudades más seguras para viajar. ¿Qué medidas específicas está tomando el Ayuntamiento para garantizar la seguridad y protección de las mujeres en espacios públicos y privados?

Hemos puesto sobre la mesa dos grandes medidas. Una de ellas es la puesta en marcha de la Unidad de Violencia de Género de la Policía Local, coordinada con el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Otra se activará en breve, como las obras de iluminación de varias calles de la ciudad, empezando por la calle Betania y sus alrededores.

En su opinión, ¿cuál es el papel de la educación en la promoción de la igualdad de género?

Es clave en distintos ámbitos, pero especialmente en la unidad familiar. Yo me he educado con estos valores de respeto e igualdad y me han permitido que pueda llegar a ser la mujer que soy a día de hoy.

¿Cómo se están abordando las necesidades específicas de las mujeres en situación de vulnerabilidad, como las migrantes, las personas mayores y las con discapacidad, dentro de las políticas municipales?

En el caso de las personas mayores queremos darles más visibilidad. Ellas han sufrido la desigualdad a lo largo de todas sus vidas. Desde el IMAS programamos actividades específicas para ellas. Para migrantes y personas con discapacidad lo hacemos a través la ayuda a domicilio o los servicios de proximidad. Y para mujeres víctimas de violencia de género tenemos programas concretos.

A medida que celebramos el Día Internacional de la Mujer, ¿cuál es el mensaje que le gustaría enviar a todas las mujeres de Cáceres y del mundo en general?

Para el 8 de Marzo hemos elegido el eslogan ‘Eres más que tu reflejo. Eres única. Eres tú’, con el que queremos transmitir y dejar claro que todas las mujeres somos más que lo que reflejamos en el espejo, más que una apariencia física. Somos únicas, con nuestras propias cualidades, experiencias y personalidades.