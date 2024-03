Mujer en la provincia de Cáceres

En esta etapa como Vicepresidenta de Diputación de Cáceres me estoy encontrando con muchas mujeres en nuestra provincia que están ocupando espacios que antes eran impensables.

Mujeres presidiendo organizaciones, mujeres emprendedoras con ideas revolucionarias que no se achican, mujeres artistas brillantes en múltiples disciplinas sin complejos, alcaldesas y concejalas que gestionan sus municipios con otra mirada, mujeres que toman decisiones, que alzan la voz y opinan, mujeres que no asumen un rol masculino sino que ponen todos sus valores y fortalezas al servicio del bien común. Son mujeres de diferentes edades y procedencias, distintos intereses… pero que están sabiendo conectar nuestras raíces con la innovación, descubriendo el potencial de nuestras zonas rurales, apostando por la calidad de vida que ofrece los pueblos de la provincia.

No queremos ser “grandes mujeres detrás de un gran hombre”, sino tener las mismas oportunidades de desarrollo, trabajar hombro con hombro buscando soluciones a los problemas que nos afectan, poniendo sobre la mesa una perspectiva diferente y contribuyendo decididamente al desarrollo de nuestra tierra.

Muchas veces se ha escuchado la expresión de que “las mujeres mueven el mundo”. La asignatura pendiente sigue siendo visibilizar que así es. Visibilizar a esas mujeres hacedoras de la historia, a esas mujeres que crearon, que revolucionaron y a esas otras que cuidaron, que sustentaron. Porque lo que no se ve, lo que no se nombra, es como si no existiera. Y nuestra sociedad necesita tener esos referentes femeninos que han sido invisibilizados. Necesitamos poner nombre y cara a esas mujeres de la provincia de Cáceres que están moviendo el mundo para que nuestras niñas se empoderen y para que, tanto ellas como ellos, crezcan con la certeza de que el género no es una limitación.

Por ello es fundamental la labor que hacéis con publicaciones como ésta, en la que se muestran mujeres cercanas que han apostado por desarrollar su talento aquí en su tierra y que deben convertirse en referentes para nuestra sociedad.

*Vicepresidenta de la Diputación de Cáceres