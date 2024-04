“Con formación, esfuerzo y constancia podemos conseguir todo lo que nos propongamos”

De casta le viene al galgo. Emilia Casado Rosado nació en Cáceres en una familia empresaria y eso ha marcado su desarrollo profesional. “He tenido la gran suerte de nacer en una familia donde éramos cuatro hermanos. Tres chicas y un chico. Mis padres nunca hicieron diferencias entre nosotros. Mi padre que fue un hombre muy avanzado a sus tiempos. En mi caso y en el de mis hermanas nos empoderó siempre”.

Desde el año 2000 Emilia dirige la empresa familiar que fundó su padre en el año 1986, MOFEXSA, ubicada en Cáceres, pero de proyección nacional. “Nos dedicamos a realizar equipamientos y proyectos para todo tipo de edificios, tanto en el ámbito público como privado”, explica.

Emilia reconoce que estar al frente de una empresa de sus características no ha sido nada fácil, porque es totalmente incompatible con la conciliación familiar. “Es el precio que tenemos que pagar las mujeres que decidimos apostar por nuestra carrera profesional”, señala.

A lo largo de su trayectoria profesional me ha encontrado de todo, en lo referente al reconocimiento por el hecho de ser mujer. “Pero para mí esto nunca ha sido un problema, porque he sido una mujer muy segura de mi misma. No he necesitado que nadie me de la palmadita en la espalda, aunque he de confesar que me he sentido siempre en igualdad de condiciones con hombre y mujeres”.

¿Qué consejo les daría a otras mujeres? “Simplemente les diría que crean en ellas y persigan sus sueños, porque si de algo estoy segura es que con formación, esfuerzo y constancia se puede conseguir todo lo que nos propongamos”, explica.

Emilia se muestra preocupada por el desarrollo de la región y por el de Cáceres en particular. “No podemos centrarlo todo en el turismo, sino que las empresas deben realizar todo tipo de actividades tecnológicas o industriales”. La gerente de MOFEXSA confiesa su preocupación de que Cáceres se quede fuera del desarrollo económico por falta de suelo industrial, y confirma que, desde la Asociación del Polígono Industrias de las Capellanías, que preside, van a apoyar a todas las administraciones para que se pueda desarrollar más terreno industrial.