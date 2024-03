“No puedo estar más contenta de volver a casa para hacer la catenaria de nuestro tren”

Directora de obra de catenaria en la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura, encara el reto con pasión y compromiso. A través de su labor, busca mejorar la eficiencia del transporte ferroviario y contribuir al desarrollo sostenible de Extremadura, enfrentando los desafíos con tenacidad y visión de futuro.

Literalmente el tren extremeño le está quitando el sueño… ¿Cuál es exactamente su especialidad, qué es la catenaria?

Llevo más de 20 años dedicándome a diseñar, proyectar y dirigir obras ferroviarias, en lo que se refiere a la parte de Energía, llegando a especializarme en el mundo de la Línea Aérea de Contacto, más conocida como la catenaria. La catenaria es la parte que vemos del ferrocarril que está formada principalmente por postes y cables conductores; además de seccionadores, transformadores, aisladores de sección, y un montón de elementos cuya correcta instalación, hace que exista una buena transmisión de energía eléctrica desde la propia catenaria al tren a través de su pantógrafo. Eliminamos de este modo, la dependencia del diésel.

Ha habido un poco de ‘plof’ cuando se ha comprobado que después de tantas obras y anuncios el viaje a Madrid solo se ha reducido unos minutos y además sigue habiendo averías.

Tal vez hayamos pecado de darle tanto “boom”. Yo siempre digo que debemos ir paso a paso, y al final lo conseguiremos, y estamos en ello. Parece que no, pero hemos ido cumpliendo metas y retos muy arriesgados. El tema de las averías es generalizado a lo largo de toda España, con ello no quiero decir que sea por ello menos preocupante tenerlas y sufrirlas. Yo, como usuaria del ferrocarril, creo en la necesidad de no conformarnos con lo que tenemos, debemos pensar a lo grande, debemos tener mejores trenes.

Extremadura va tarde, ¿podremos ponernos al día en alguna década de este siglo?

Confío en que sí, en ello estamos, y yo estoy convencida de ello. Debemos pensar a lo grande, incluso coger carrerilla y adelantarnos.

Hace unos días se dieron a conocer los nombres de la Mesa Técnica de Expertos para las Infraestructuras en Extremadura, con especialistas de diversos ámbitos que se encargará de diseñar las infraestructuras que se necesitan, solo dos mujeres…

Sí, se dieron a conocer los expertos para que, de manera no vinculante, incluyamos un enfoque técnico que podría llegar a evitar ciertas decisiones hasta ahora sólo marcadas por el ámbito político. Y sí, sólo dos mujeres. Estoy bastante acostumbrada, aunque no conforme. Las mujeres tenemos una labor muy importante en la sociedad, no sólo de cara a nuestra profesión, que ya se nos reconoce como grandes profesionales, también dentro de las universidades, y de los puestos de trabajo. Nosotras somos el ejemplo.

Estuviste muchos años trabajando por el mundo como por Israel, y por media España, haciendo líneas de alta velocidad, ¿cómo fue poder volver a Extremadura para vivir y trabajar?

Volver, cumplir mis sueños profesionales de ser yo la que montara la catenaria en mi tierra, ver a mis padres, a mis hermanos, a mis sobrinos. No puedo estar más contenta con la decisión de volver.

Madre de familia numerosa, trabajo exigente, de conciliar ni hablamos…

La otra parte contratante, mi marido, está ahí, se casó con una ingeniera, y como ingeniero que es, somos un equipo.