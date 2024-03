“Lo de las denuncias falsas en un neomito para desacreditar. En 18 años no me he encontrado ningún caso”

Esta cacereña compagina su trabajo en el despacho Rosado&Asociados, con el turno de oficio y como mediadora civil y mercantil. Además pertenece a la junta directiva de la asociación cacereña para el fomento integral de la mediación en Extremadura

Cuéntanos, Maheba, tu experiencia como abogada del turno de oficio de violencia de género.

La experiencia es gratificante y enriquecedora porque puedes ayudar a las mujeres maltratadas aunque a menudo implica situaciones extremas. A veces, es muy difícil porque la víctima tiene tal dependencia que cree que nunca más va a suceder. Sienten pena, miedo, vergüenza… En ocasiones me cuesta horas de conversación poder convencerlas.

¿Crees que ser mujer te posiciona mejor como abogada experta en violencia de género?

No, el sexo del abogado no determina la calidad del trabajo. Sin embargo, algunas víctimas pueden sentirse más cómodas con una abogada mujer. Es lógico, pero todos los operadores expertos en violencia de género están igual de bien formados aunque es muy lícito que ellas se sientan más protegidas con abogadas.

¿Cuáles son los bulos sobre la violencia de género?

Existen muchos mitos, como culpar a la víctima o afirmar que las denuncias son falsas. Es vital desmontar estas creencias para abordar adecuadamente la violencia de género. En 18 años de profesión nunca me he encontrado una denuncia falsa por malos tratos. Otro bulo es que esto solo le ocurre a las mujeres con menos recursos culturales y económicos. No es cierto. El verdadero y real factor de riesgo es ser mujer y ningún otro.

¿Qué pasos debe seguir una mujer que quiere denunciar malos tratos?

Debe acudir a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y, si lo desea, contar con la asistencia de un letrado especializado en Violencia de Género. La orden de alejamiento es una herramienta de protección, pero su eficacia depende del cumplimiento por parte del agresor.

¿Cómo gestionas tu labor como abogada y mediadora?

Ambas funciones no son excluyentes. Pueden coexistir en un mismo procedimiento, y la asistencia letrada puede complementar el proceso de mediación. Debemos tener en cuenta que como mediadora busco, a través del diálogo y de la escucha activa, entre otras cosas, que las partes resuelvan el conflicto por sí mismas y así evitar la vía judicial, pero esto no excluye, como he dicho anteriormente, que las partes gocen si así lo desean de asistencia letrada, bien para que les asesore durante todo el proceso de mediación o bien para que el acuerdo alcanzado sea revisado antes de su firma.

¿Consejos para combatir la violencia de género?

Tengo claro que es muy complejo pero lo que es crucial es educar sobre roles y estereotipos de género, promover la independencia y concienciar sobre la violencia sexual. La prevención comienza desde la infancia.

En otro orden de cosas, ¿Cuáles son las mejoras necesarias en el Turno de Oficio?

Se requieren numerosas mejoras, desde la regulación jurídica hasta el pago de honorarios dignos para los profesionales, quienes actualmente carecen de un estatus claro y enfrentan déficits acumulados.

¿Hay diferencia de trato entre un abogado de oficio y uno particular?

No, no hay distinción en el trato. Los profesionales del turno de oficio ofrecen la misma calidad de servicio, y la creencia de que recibir justicia gratuita implica una defensa inferior es errónea.

¿Cómo concilias tu vida como abogada, mediadora y madre?

Concilio organizándome en casa, contando con ayuda externa y, cuando todo falla, con el apoyo incondicional de mi madre.