Ada Salas (Cáceres, 1965) se dedica a lo que siempre ha amado: la literatura. La poeta también ha impartido clases en secundaria. A lo largo de su trayectoria, ha cosechado grandes títulos, pero recuerda con especial ilusión el primero: «Se publicó cuando yo estaba en la facultad y que era un premio que lleva mi queridísimo y admiradísimo profesor Juan Manuel Rozas, que es quien de alguna manera me abrió el camino», explica.

¿Cómo explicaría su poesía?

Es muy difícil explicar desde dentro qué se está haciendo. No lo sé muy bien y eso es lo que me interesa, no sé muy bien qué tengo entre manos. A los demás parece que mis poemas intentan ser breves, intensos, directos y complejos. El lenguaje poético es siempre muy diferente del normal y en esa diferencia es en la que trabajo yo. Esto da como resultado textos hermosos pero que exigen un compromiso por parte del lector.

De pequeña, ¿tuvo referentes mujeres?

Mis referentes mujeres fueron más bien mis profesoras, su amor a la lengua y a la literatura. Tuve la suerte de tener dos maravillosas profesoras en lengua y latín. Pero autoras poetas prácticamente no estudiábamos ni leíamos ninguna salvo a Rosalía de Castro o María Teresa de Jesús. Las referentes mujeres, vinieron después. En parte los he buscado y han ido llegando porque se han empezado reeditar libros de grandes autoras, a reconocer como es debido a autoras que no fueron suficientemente reconocidas en su tiempo.

¿Cómo explica esa invisibilización de la mujer en la poesía?

Hay dos aspectos en la invisibilización. Uno es que se ha acallado o no se ha hecho suficientemente caso de las artistas. El segundo, que me parece más grave, es que a las mujeres durante siglos se las ha hecho pensar que no valían para escribir, pensar, estudiar… Lo peor es la ‘autoinvisibilizacion’. Esta está causada o inducida por los hombres. Ellas mismas no se consideraban valiosas en ese campo intelectual.

¿De qué forma ha cambiado?

En cuanto la mujer ha podido ir con más facilidad a la universidad o dedicarse no solamente a criar hijos y ocuparse de la casa se ha visto y vemos que está ocupando el lugar que le corresponde, que es cuando menos, el mismo que el de los hombres. La mujer por suerte no solo se atreve a pensar, sino que ya sabe que puede hacerlo y que las artistas pueden ser tan grandes o más que los artistas.

¿Qué cosas tienen en común poesía y enseñanza?

La enseñanza para ser útil debe ser creativa y libre. Es en eso en lo que creo que se parecen.

¿Puede la poesía cambiar la sociedad?

Creo que sí, como todas las artes. Se considera que el arte es inútil y que la poesía también lo es. Pero el arte y la poesía ayudan a enriquecer el espíritu, el alma y la sensibilidad y nos empeñamos en negar que los hombres y las mujeres tienen eso. La poesía hace crecer esa parte humana y por eso es tan importante. Es muy triste lo que ha pasado y está pasando con la literatura, es un error. Un país que no ama y no valora a sus escritores, y por lo tanto no valora su lengua, para mí es un país perdido y con una autoestima por los suelos.