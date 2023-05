Todas las peticiones del distrito Sureste de Cáceres al próximo Gobierno local

Los barrios del distrito Sureste de Cáceres no reclaman grandes desembolsos, ni infraestructuras millonarias. Necesitan, antes que cualquier proyecto mayúsculo, que sus calles estén debidamente adecentadas, que las aceras no supongan un peligro, que se eliminen las barreras arquitectónicas, que el tráfico esté bien señalizado, que se limpien las zonas degradadas, que se acondicionen los parques... En definitiva, que funcione su día a día, una obligación básica de los gestores de la ciudad.

El Periódico EXTREMADURA ha invitado a las barriadas del distrito a exponer lo que precisan del equipo de Gobierno que gane las elecciones el 28 de mayo, siguiendo así la serie iniciada en enero con distintos colectivos civiles, sectoriales y vecinales. Cada uno de estos barrios tiene sus demandas, pero por encima de ellas hay dos inquietudes que todos comparten. En primer lugar, «la petición de que la Policía Local tenga más presencia, porque los ciudadanos la echan de menos en las calles», explica José Antonio Ayuso, representante del distrito Sureste.

En segundo lugar, «existe malestar porque las obras incluidas en los Presupuestos Participativos no se han llevado prácticamente a cabo desde 2021. Hay proyectos muy necesarios que no se ejecutan, algunos ya están adjudicados pero no acaban de arrancar». El movimiento vecinal pide en general más celeridad y compromiso con estos presupuestos, cuyos contenidos los proponen y eligen los propios ciudadanos.

Veamos al detalle las prioridades de los barrios del distrito Sureste para la legislatura 2023/27.

Llopis y Espíritu Santo

Algunas de las principales demandas de Llopis y Espíritu Santo llevan años incluidas en los Presupuestos Participativos y no acaban de materializarse. Es el caso de la segunda fase de la remodelación de la calle Roche Sur Yon (acerados, asfaltado, aparcamientos...), y también de la ampliación del acerado de la avenida de Cervantes (desde la Casa de Cultura Rodríguez Moñino y el IES García Téllez, hasta Maltravieso). Se trata de una obra adjudicada en 2021 pero no se acaba de acometer.

Otra asignatura pendiente: el estado de las antiguas casas de la policía, que llevan años abandonadas. La asociación vecinal ha intentado un acercamiento entre el ayuntamiento y la cooperativa propietaria, pero no se ponen de acuerdo. De igual modo, sigue pendiente la adecuación de las parcelas urbanas de la Hispanidad y Cervantes (junto al IES García Téllez). Son municipales, por tanto deberían estar valladas, desbrozadas y limpias «para dar ejemplo». Muy cerca, el puente de la Hispanidad requiere un asfaltado en las calzadas de subida y bajada. En cuanto al parque de Maltravieso, lleva tiempo clamando por una mejora, ya que fuentes, bancos y muros están deteriorados, y precisa un parque infantil.

Por otra parte, las obras acometidas en las calles han añadido nuevos pasos de peatones, un mejora de agradecer. El problema es que los bordillos se han quedado sin rebajar, de modo que ahora ya se cuentan 34 en estas circunstancias en Llopis y Espíritu Santo.

Por último, los vecinos solicitan que se subsanen de una vez las deficiencias de la Casa de Cultura Rodríguez Moñino. Pese a su reforma reciente hay siete aparatos de aire acondicionado sin funcionamiento, falta el sonido en el escenario del salón interior, y faltan luces en el escenario exterior.

Aldea Moret

La carencia de presencia policial que denuncian los barrios tiene una especial incidencia en Aldea Moret. Esta zona pide «agentes a pie» porque teme que la apertura del cuartelillo del barrio, puesto a punto con una reforma reciente, mantenga a los agentes en el interior con funciones administrativas, en lugar de destinarlos a la calle para reforzar la seguridad.

Las asociaciones de Santa Lucía y Primero de Mayo, ambas de Aldea Moret, coinciden en esta demanda. La primera, además, solicita de cara a la próxima legislatura que se instalen «cámaras de vigilancia» en las vías principales de la barriada para frenar las carreras de vehículos, y «reductores de velocidad» en ciertas calles para obligar a levantar el pie del acelerador no solo de noche, también de día, porque algunos conducen con excesiva rapidez. Temen que pueda ocurrir una desgracia.

También urge la creación de un acceso rodado que una el barrio de Santa Lucía con la rotonda del ferial, proyectado hace tiempo pero nunca ejecutado (los vecinos dan una vuelta de kilómetros). Asimismo, piden rellenar el socavón de la calle Hoyos; la reparación de las pistas deportivas de Santa Bárbara (o bien la construcción de otras, porque los chavales de esa zona carecen de una instalación donde ejercitarse); convertir en parque periurbano el Cerro de los Pinos; derribar el bloque C (eterna demanda por fin en trámites) y el desmantelamiento del quiosco de la plaza de la Renault, donde convendría un parque infantil.

Casa Plata

Los vecinos de esta barriada de nueva construcción urgen el arreglo del parque de las Pérgolas, ya que un vehículo destrozó la zona de la fuente hace meses y todavía no se ha reparado. Se trata además de un espacio con «suciedad, adoquines y barandillas rotas». También requieren la dotación de agua potable en las pistas polideportivas, máxime con las temperaturas que se alcanzan durante meses, y la creación de un parque de calistenia, un sistema de entrenamiento mediante ejercicios que se realizan con el propio peso personal (existen algunos espacios de este tipo en el Parque del Príncipe o el Rodeo).

Casa Plata, que carece de sede vecinal y considera que el ayuntamiento debería facilitar una (tal y como tienen otras barriadas), también solicita que se planten árboles en la calle Trashumancia; podar las copas que tapan las farolas y producen inseguridad al atenuar de luz; arreglar los alcorques que levantan el acerado; señalizar el paso de peatones en el Paseo de la Habana; limpiar el cúmulo de escombreras en las traseras de la Charca Musia; y la apertura de un parque en la calle Calzada.

La Cañada

La Cañada tiene antiguas reivindicaciones porque algunas nunca acaban de resolverse. Por ejemplo la correcta señalización de la entrada de la urbanización, un acceso peligroso que los vecinos denuncian desde hace años. También reclaman reductores de velocidad y el ensanchamiento de los acerados. En cuanto a las dotaciones comunes, solicitan el arreglo de los desperfectos de la casa de cultura, porque desde el robo no se han subsanado los daños, así como pintar dicho inmueble (interiores y exteriores), y planificar el cerramiento de las pistas deportivas (otra vieja demanda).

Las Trescientas

Este coqueto barrio que entregó sus primeras viviendas en 1966, necesita una puesta a punto para seguir adaptándose a los requerimientos de hoy. Por ejemplo la supresión de numerosas escaleras que se suceden en las calles, y que complican el tránsito a los inquilinos de edad avanzada. Ya se han hecho actuaciones, y el colectivo vecinal reclama que continúen por las calles Galicia, Fuente Nueva, plaza de Don Quijote, Navarra y Cristu Benditu. También se considera necesario un nuevo acerado en las calles Andalucía, Vascongadas, Los Álamos y Cristu Benditu.

Sierra de San Pedro

Río Tinto es uno de los residenciales más jóvenes de Cáceres, tanto que aún debe seguir desarrollándose. Los vecinos, la mayoría jóvenes y familias con hijos pequeños, demandan la remodelación del parque de la calle Mina de la Estrella; el cambio de sentido al residencial Río Tinto que ayude a la movilidad de los vecinos; permitir también el cambio de dirección para el acceso y la salida de los edificios Gestyiona y Altecnic; y una conexión con el Junquillo que facilite otra alternativa para llegar al centro por la zona oeste (se evitaría un importante rodeo).

Asimismo, plantean la revisión del entorno del Centro de Interpretación de la Mina porque se encuentra deteriorado, y, muy cerca, la creación de un mural artístico en la zona del puente de la carretera de Badajoz. Estos vecinos reclaman muy especialmente una mayor presencia policial por las noches en sus calles, ya que la barriada tiene todavía muchas zonas solitarias, hay robos en coches y se registran algunos destrozos.

Vistahermosa

Se trata de otro residencial que en la actualidad se está gestando, con la progresiva construcción de viviendas. En su caso todavía le faltan la mayoría de las dotaciones. Por ello reclama unas pistas deportivas con aseos; el acondicionamiento «de calidad» de las zonas verdes; y una dotación adecuada de parques infantiles.

Considera necesaria la limpieza del cauce de la Ribera del Marco que pasa frente a las casas, así como la vigilancia de las obras que se desarrollan en la zona «porque destrozan la urbanización», y el coto a los camiones estacionados en la avenida del Periódico Extremadura, una vía que además requiere más seguridad «en el cruce con Juan Sebastián Bach».

Charca Musia

Supone uno de los mayores problemas de la ciudad, una zona donde se mezclan viviendas y naves industriales sin ordenación ni regulación. El representante del distrito afirma que han tratado de buscar soluciones, pero que el ayuntamiento insiste en que no puede recepcionarse mientras los propietarios no pongan a punto las calles, las conducciones... «Así no vamos a ningún lado, y así seguimos desde hace décadas. Es urgente en la próxima legislatura sentarse y planificarlo», subraya José Antonio Ayuso.

Nuevo Cáceres

La barriada con más vecinos reclama el arreglo de los acerados para evitar accidentes, y la poda de árboles con el fin de que no invadan viviendas y establecimientos, y no limiten el alumbrado. En su caso necesita que los agentes de la Policía Local vigilen que los vehículos no se queden estacionados en lugares prohibidos, ya que la falta de espacio hace que invadan incluso los chaflanes de las calles.

Hispanoamérica

Hace tiempo que el acceso al centro cívico se encuentra deteriorado: la puerta es automática y el mecanismo se ha estropeado, por lo que el recinto no queda debidamente cerrado por la noche. Asimismo, conviene el asfaltado de la calle peatonal en el parque de la barriada.

Moctezuma

Las dos prioridades de esta céntrica barriada pasan por la reparación del acerado de la calle Atahualpa, que presenta mal estado, y la adecuación de los alcorques situados junto a las pistas polideportivas.